Úszó adatközpontról álmodik a Samsung

Az adatközpontok építése és üzemeltetése manapság egyre komolyabb kihívás elé állítja a technológiai iparágat, hiszen a számítási kapacitásnak komoly ára van akár villamos(energiában) akár más, természeti erőforrást tekintve. A vállalatok ezért lázasan keresik a módját annak, hogyan lehetne a kapacitást a lehető legkevésbé fájdalmasan növelni, melynek az egyik lehetséges iránya a tenger. A Samsung elképzelése szerint a jövő nagy teljesítményű számítási központjai nem feltétlenül épületekben, hanem speciálisan kialakított tengeri platformokon vagy hajószerű úszó egységeken működhetnek.

A dél-koreai vállalat hajóépítési üzletága, a Samsung Heavy Industries 2028-ra tervezi első kereskedelmi célú úszó adatközpontjának (Floating Data Center – FDC) üzembe helyezését. A koncepció lényege, hogy az adatközpontokat olyan helyekre lehet telepíteni, ahol nincs elegendő szabad terület vagy korlátozott az elektromos hálózat kapacitása. Mivel az úszó létesítmény ráadásul mobilis, így szükség esetén más régióba is át lehetne helyezni. Az első tervek egy körülbelül 50 megawatt teljesítményű úszó AI-adatközpontról szólnak, mely elsősorban az AI-alkalmazásokhoz szükséges számítási kapacitást szolgáltatná.

A frontendes szakma tündöklése és alkonya A modern JS keretrendszerek önálló kompetenciává emelték a frontend-fejlesztést. Most viszont úgy tűnik, hogy ez a szakma kikophat a piacról. A modern JS keretrendszerek önálló kompetenciává emelték a frontend-fejlesztést. Most viszont úgy tűnik, hogy ez a szakma kikophat a piacról.

A frontendes szakma tündöklése és alkonya A modern JS keretrendszerek önálló kompetenciává emelték a frontend-fejlesztést. Most viszont úgy tűnik, hogy ez a szakma kikophat a piacról.

Az adatközpontok egyik legnagyobb üzemeltetési problémája a hűtés, mivel a modern nagyteljesítményű GPU-k rendkívül sok hőt termelnek, melynek elvezetése jelentős energiafelhasználással jár. A tengeri adatközpontok egyik legnagyobb előnye ezért épp a környezet természetes hűtése lehet: a Samsung tervei szerint a tengervíz felhasználásával sikerülhet csökkenteni a hűtési energiaigényt, miközben mérsékelhetővé válik a szárazföldi infrastruktúrára nehezedő nyomás.

A hagyományos adatközpontok építése hosszú engedélyezési folyamatokkal, magas ingatlanárakkal és energiaellátási korlátokkal jár, ezen a téren az úszó adatközpontoknak a másik előnye az, hogy ezekkel a tényezőkkel nem feltétlen kell bajlódni.

Bár az elképzelés elméletben ígéretes, számos mérnöki és üzemeltetési kérdés vár még válaszra, mivel egy tengeri adatközpontnak ellen kell állnia a sós víz okozta korróziónak, a szélsőséges időjárási körülményeknek és a folyamatos üzemeltetés kihívásainak. További kérdés az energiaellátás biztosítása is, amit a Samsung tenger alatti energiaátviteli kapcsolatokkal oldala meg, illetve szóba jöhetnek még a saját fedélzeti energiatermelési megoldások. A szabályozási és biztonsági követelmények szintén kulcsfontosságúak lesznek a kereskedelmi bevezetés előtt.