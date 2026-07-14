Állja a sarat a Samsung és az Apple a mobilpiaci válságban

Az egyik legpatinásabb piacelemző cég, a Counterpoint Research június elején már másodszorra korrigálta lefelé a globális okostelefon-piac teljesítményére vonatkozó előrejelzéseit az év öt első hónapjának teljesítménye alapján, a memóriapiaci krízis és a közel-keleti háborúból eredő geopolitikai, gazdasági helyzet kedvezőtlen hatásai miatt.

Az elemzőcég napokban közzétett friss jelentése szerint az elmúlt negyedévben a szállítások 11 százalékot zuhantak, ami 2013 óta a leggyengébb második negyedéves eredmény. Nem olyan meglepő, hogy az elemzők egyértelműen a DRAM és NAND chipek növekvő árával magyarázzák a számokat.

Az időszak legkevésbé azok számára kedvez, akik épp az olcsóbb, büdzsé kategóriában keresnének maguknak valamilyen egyszerűbb modellt. Az Omdia piackutató cég jelentése szerint a memóriaköltségek növekedése különösen az 500 dollárnál olcsóbb telefonokat érinti hátrányosan, mivel a memória költsége gyakorlatilag a teljes gyártási költség felét is kiteheti. Az áremeléssel azonban szép lassan jóval drágábbá válnak az eddig „olcsónak” titulált belépőszintű készülékek is, miközben a felsőkategóriás eszközökön továbbra is nagyobb haszon realizálható.

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A piacot minden eddiginél jobban nyomasztó körülmények leginkább az alsó-középszegmensben éreztetik hatásukat, ahol a gyártóknak úgy kéne belőniük az árakat, hogy az a saját, drasztikusan megnőtt bekerülési költségeiket legalább részben ellensúlyozza, eközben azonban ne veszítsék el tömegesen a leginkább árérzékeny vásárlóikat. Egyes, leginkább kisebb szereplőknek ezért a következő hónapok, szűk egy év valóságot élet-halál harcot jelenthet majd, míg a nagyobb, az ellátási lánc turbulenciáinak az eleve jóval nagyobb vásárlóerejük miatt kevésbé kitett gyártók ha nem is egyetlen karcolás, de komolyabb károk nélkül átvészelhetik az időszakot.

A Counterpoint elemzése szerint az év során eddig az öt legnagyobb mobilgyártó szállításai jellemzően csökkenő tendenciát mutatnak, de a prémium szegmens jobban állja a sarat. Az Apple és a Samsung mutatói stabilak maradtak, míg az Oppo, a Vivo és a Xiaomi esetében látványosabb visszaesés történt 2026-os második negyedévben. Az Apple szállításai ugyan csak 3 százalékkal nőttek az időszak során, de a következő hónapokban piacra kerülnek az új iPhone-ok, ami dobhat az eladásokon.

A Samsung szállítási mutatói is javultak, így 24 százalékos részesedésével ismét a világ legnagyobb okostelefon-gyártójává vált, köszönhetően az erős jelenlétnek a prémium szegmensben. A Galaxy S26 sorozat (különösen az Ultra változat) a magasabb árak ellenére is jobban fogytak a tavalyi modelleknél. A Samsung emellett olyan piacokon is erős pozíciókkal rendelkezik, mint India és a Közel-Kelet, ahol az alacsonyabb árak és az agresszív promóciók élénkítették az eladásokat.

Más gyártókhoz hasonlóan a Samsung is megemelte a középkategóriás és belépőszintű készülékei árát, ami visszafogta az eladásokat. Az árérzékeny vásárlók egyszerűen tovább használják meglévő eszközeiket, kihasználva a hosszabb szoftveres támogatás irányába mutató közelmúltbeli változásokat.

A Samsung és a Google is már hét évig biztosít támogatást telefonjaihoz, ami megegyezik az Apple által kínált támogatási időszakkal. Ha már Google: a vállalat Pixel telefonjai meg sem közelítik az első ötös listát, a szállítási volumenük mégis lenyűgöző ütemben növekszik - emeli ki a Counterpoint. Az elemző cég adatai szerint a Google 16 százalékos éves növekedést könyvelhetett el a második negyedévben, köszönhetően a Pixel 10 modellek erős eladásainak.