Zsugorodik a PC-piac a memóriahiány miatt, de az Apple jól van

Kilenc egymást követő, növekedést mutató negyedév után első alkalommal esett vissza a szállított PC-k mennyisége a piacelemző IDC friss jelentése szerint 2026 második negyedévében, a vásárlók világszerte már 5 százalékkal kevesebb, kb. 68,2 millió eszközt vásároltak meg. A magyarázatért nem is kell messze menni: az elemzőcég is a már sokat említett, fogyasztói elektronikai eszközök számos részpiacára hatással lévő globális memóriahiány számlájára írja az eredményt, mivel a csökkenő tendencia a 2025-ös év vége felé kezdett láthatóvá válni.

A piaci folyamatokat látva ez a szám túlságosan nagy meglepetéssel nem szolgálhat, de az IDC jelentése érdekességként mutatja, hogy a csökkent szállítások ellenére a PC-gyártók bevételei továbbra is nőnek, mivel gyorsabban emelik az árakat a kereslet csökkenésénél. Tehát már valósan mérhető a számokon, hogy a megnövekedett memóriaköltségek terhét a fogyasztók viselik magukon, nem a cégek.

Az IDC kutatója, Jitesh Ubrani szerint a gyártók további áremeléseket fognak végrehajtani egészen 2027-ig. Az év későbbi részében ráadásul drasztikusabban visszaeshet a megvásárolt PC-k száma, ahogy a jelenlegi készletek fogyásával újabb áremelések jönnek, ez pedig visszavetheti a szokásos PC-frissítési ciklust.

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A jelentésben kakukktojásként tűnik ki a nehéz időszak ellenére szállításait növelni képes Apple, amit főként a rendkívül népszerű MacBook Neónak köszönhet. A vállalat 800 000-rel több számítógépet szállított le a negyedévben, mint a 2025-ös év azonos időszakában, ezzel piaci részesedése a korábbi 8,5 százalékról közel tíz százalékra emelkedett. Természetesen a cupertinói cég sem sérthetetlen, ennek bizonyítéka, hogy június végén az iPhone-okat leszámítva a teljes termékvonalára kiterjedő, azonnali hatályú áremelést jelentett be, ami érinti a sláger-laptopot is.

Az Apple június 25-e utáni és az előtti árait összehasonlítva az érintett termékek ára Magyarországon 7,1 százaléktól 31,2 százalékos mértékig emelkedett. A Mac-ek közül a legkisebb összeggel - 20 ezer forinttal - a MacBook Neo árát toldották meg, mely így éppen megállt a 299 ezer forintos lélektani határon. Ennél lényegesen fájóbb mértékben emelkedett a Neo megjelenése előtt a legelérhetőbb MacBooknak minősülő MacBook Air induló ára, mely így jóval a félmillió forintos lélektani határ felett - 579 ezer forintban - lett megállapítva. A MacBook Pro-ért is többet kell máe fizetni, az alapmodell ára 799 ezer forintról 899 ezer forintra nőtt.