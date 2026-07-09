Még nem engedi el az Apple a Broadcom kezét

Az összesen 600 milliárd dolláros belföldi befektetést megcélzó amerikai gyártási programján belül az Apple eddigi legnagyobb beruházását jelentette be a napokban: megegyezett a Broadcommal arról, hogy a chipgyártó egészen 2031-ig fog fejleszteni és gyártani egy sor egyedi ASIC és vezeték nélküli kommunikációs chipet a számára, melyeket a cupertinói vállalat termékeinek széles körében fognak alkalmazni.

Az Apple több mint 30 milliárd dollárt költ Broadcom-komponensekre a következő évek során, amelyekből több mint 15 milliárd darab készül majd az Egyesült Államokban, egészen pontosan a coloradói Fort Collinsban. A Broadcom ehhez mérten 1,5 milliárd dolláros befektetéssel tervezi bővíteni és korszerűsíteni a gyártóüzemet.

A Broadcomnak a barátság hosszú távon is bevételi stabilitást garantál a nagyobb befektetői bizalom mellett, míg az Apple számára kiszámíthatóbbá válik az ellátási lánc, és több ideje jut arra, hogy saját fejlesztéseivel foglalkozzon. A cupertinói cég egyáltalán nem tett le arról, hogy idővel saját maga készítse chipjeit, de a teljes önellátás még messze van, és továbbra is a támaszkodnia kell a legjobb partnereire.

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A megállapodás jelzésértékkel is bír, főleg miután a piac jó ideje arra számított, hogy az Apple előbb-utóbb minden fontos chipet saját maga fog fejleszteni, ahogy ezt már megtette az M-sorozatú processzorokkal vagy a mobilmodemek esetében is. Ennek ellenére a Broadcommal kötött partnerség is azt mutatja, hogy az almás vállalat még hosszú évekig nem tudja vagy nem akarja teljesen kiváltani a Broadcom technológiáját.

Egyes fejlettebb rádiófrekvenciás (RF), Wi-Fi, Bluetooth és más kommunikációs chipek annyira összetettek, hogy továbbra is a Broadcom szakértelmére van szükség. A több évre szóló megállapodás jelentősen csökkenti annak a kockázatát, hogy a Broadcom elveszíti az árbevételének 20 százalékát jelentő egyik legnagyobb ügyfelét, az Apple-t. Az almás vállalat ezzel a lépéssel megoldotta magának az alkatrészellátást is egy különösen kritikus időszakban, ezzel csökkentve az ellátási láncot érintő nehézségekből fakadó kockázatokat - közben pedig továbbra is építheti saját termékeit, még ha egyelőre nem is tud mindent házon belül megoldani.