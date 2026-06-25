Soká érik az Apple-Intel partnerség gyümölcse

Bár még egyik érintett fél sem jelentett be hivatalosan semmit, a Fehér Ház, illetve maga Donald Trump elnök múlt héten egy közösségimédia-posztban "elkotyogta", hogy megköttetett az új Apple-Intel partnerség, mely ezúttal a chipek bérgyártásáról szól, nem pedig egyszerű beszállítói szövetség, mely a két cég közös múltját korábban jellemezte.

Ezzel egycsapásra megvalósul a Trump-adminisztáció korábbi célkitűzése, miszerint amerikai földön készülnek majd a legfontosabb komponensek a világ legkeresettebb amerikai hardvereihez, elsősorban az iPhone-okhoz és a Mac-ekhez.

Bár elméletben - és a laikus sajtónak előadva - mindez nagyon jól hangzik, iparági elemzők szerint az Apple első, saját tervezésű, az Intel gyáraiban készülő processzoraira a Trump elnökség hátra lévő hivatali ideje alatt aligha lehet számítani, az okostelefonokba, tabletekbe és PC-kbe kerülő, komplex CPU-k tervezési-gyártási folyamata a legmodernebb eljárásokkal ugyanis hosszú éveket vehet igénybe.

Nem beszélve arról, hogy az Intel bérgyártó üzletágának sem áll még a rendelkezésére az a knowhow, illetve maga a technológia, mely igazán versenyképes lehet a tajvani gyárakkal, illetve a TSMC üzemeiben működő gyártósorokkal.

Ha az Apple a rendelkezésre álló legfejlettebb gyártástechnológiát kívánja igénybe venni az Intelnél, akkor minden bizonnyal a 14A gyártósorokra építené a termelést, vélik a Reuters által megszólaltatott elemzők. Csakhogy ezeknek a gyártósoroknak az indulása nem várható 2028-2029 -nél előbb, az igazán nagy volumenű termelés ezzel jó ha az évtized utolsó hónapjaira össze tud állni.

A másik lehetőség, hogy az Apple az Intel múlt héten risk production fázisba állt 18A-P technológiáját veszi először igénybe és nem elsősorban CPU-kat, hanem kisebb komplexitású logikákat (például Wi-Fi vezérlőket, modemchipeket stb.) gyártat első körben az Intelnél és később dönt a továbblépésről.

Az Intel foundry üzletága az Apple-lel a legnagyobb megrendelők között mindenesetre azonnal a mélyvízbe kerül, a cupertinói cég ugyanis legendásan szigorúan bánik a partnereivel, így a chipgyártónak aligha lesz lehetősége olyan bakikra, melyek a vállalat gyártástechnológiáinak elmúlt egy-két évtizedét kísérték.