Ismét kapott egy év haladékot a Windows 10

A Microsoft június végén csendben megváltoztatta a Windows 10 kiterjesztett terméktámogatási programjának (Extended Security Updates, azaz ESU) lejárati határidejét, mellyel a szoftvercég immár két évnyi további támogatást biztosít az operációs rendszer tereméktámogatási ciklusának eredeti kifutásához képest.

A Windows 10 terméktámogatási ciklusa eredetileg tavaly október 15-én járt volna le, és bár a rendszer valóban ekkortájt kapta meg az utolsó, funkcionális frissítést, a Microsoft vállalta, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén az érintett felhasználók számára további egy évik még elérhetővé tesz biztonsági frissítéseket a 2015-ben megjelent rendszerhez.

Az új támogatási végdátum ezzel 2026 október 12-re módosult, ám az ESU landing oldalon található információkat a napokban teljesen fű alatt megváltoztatták, az új lejárati dátum ezzel 2027 október 12-re változott - szúrta ki az Ars Technica. Ugyanezt a változást tegnap átvezették a program részleteiről beszámoló, egy évvel ezelőtt létrehozott vállalati blogbejegyzésbe is.

A Windows 10 ezzel a Windows XP-hez hasonló sorsra juthat, melynek terméktámogatási határidejét szintén több alkalommal meghosszabbították, miután egyértelművé vált, hogy az újabb verzióra frissítés nem halad az elvárt ütemben.

A Windows 11 esetében ezt még megfejelte egy példátlanul szigorú hardverkompatibilitási előírás, mely egyébként jól működő PC-k százmillióit zárta ki a frissítési körből. Ezeknek a gépeknek a cserefolyamat most, a memóriakrízis miatt ismét padlóra küldött PC-piacon csak tovább lassult, ami vélhetően közrejátszott abban, hogy a Microsoft újabb egyéves kiterjesztést adott a WIndows 10 ESU programnak.