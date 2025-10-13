Így használható még egy ideig biztonságosan a Windows 10

Kedden érkezik a nap, amire mindenki évek óta készül: véget ér a Windows 10 hivatalos támogatási időszaka. Október 14. után a Microsoft nem ad ki új funkciófrissítéseket és biztonsági javításokat az operációs rendszer ezen verziójához, azok nem lesznek letölthetők a szerverekről a Windows Update-en keresztül. A Windows 10 technikailag továbbra is használható lesz a számítógépeken, bár ez a megoldás nem javasolt. Aki utána is úgy dönt, hogy nem szeretne váltani, biztonsági kockázatoknak teszi ki magát a jövőben, hiszen nem fogja megkapni a legújabb javításokat, kitettebb lesz a malware-eknek, az egyre fejlettebb phishing támadásoknak és zsarolóvírusoknak.

A Microsoft az elmúlt hónapokban agresszív kampányt folytatott a Windows 11-re való átállás ösztönzéséhez, de mivel nem mindenki számára opció az új rendszert támogató hardver vásárlása, még valamennyi haladékot kapnak a fogyasztók és a szervezetek a kiterjesztett biztonsági frissítéseket kínáló programba (ESU) való feliratkozással. Az ESU program kritikus és fontos biztonsági frissítéseket biztosít a nem támogatott operációs rendszerekhez, de nem tartalmaz új funkciókat, hibajavításokat vagy technikai támogatást.

Amennyiben az eszköz megfelel a minimum követelményeknek, érdemes tehát frissíteni. Egy másik megoldás, hogy a felhasználó átvált valamilyen Linux disztribúcióra. Természetesen ez sem ideális annak, aki kevés kényelmetlenséggel, vagy kevésbé drasztikus váltással szeretné használni tovább a számítógépét a mindennapi feladatai elvégzéséhez. A Linuxra váltás némi kutatást és munkát igényel az addig Windowshoz szokott géptulajdonostól: ki kell választania a használni kívánt Linux disztribúciót, gondoskodnia kell a fájljairól, le kell mondania addig használt applikációkról, hozzá kell szoknia egy másik rendszerhez.

Első alkalommal ad azonban lehetőséget a redmondi cég a Windows 10-et használó magánszemélyek számára is, hogy hozzáférjenek a kiterjesztett biztonsági frissítéseket kínáló programhoz (ESU), mely a fogyasztók számára még egy évvel tovább, 2026. október 13-ig kínál javításokat.

Ez alapesetben fizetős program, de a fogyasztóvédőket tömörítő Euroconsumers nyomására a cég pár hete bejelentette, hogy az Európai Gazdasági Térség (EGT) országaiban élő felhasználóknak hozzáférhetőbbé válik a program, számukra nem kell olyan előfeltételeket teljesíteni, mint a régión kívüli felhasználóknak, sőt ingyenes lesz a lehetőség.

A Windows 10 22H2-es verzióját futtató jogosult eszközökön a fogyasztói ESU programhoz regisztráció szükséges. Az eszközökön a Windows 10 22H2 Home, Professional, Pro Education vagy Workstations verziónak kell futnia, a legutóbbi Windows-frissítés telepítése is feltétel. A másik feltétel egy Microsoft-fiók: ha a felhasználó már bejelentkezett a számítógépre fiókjával, további költségek nélkül jogosult lesz az ESU szolgáltatásra való regisztrációra, amennyiben ugyanazzal a fiókkal marad bejelentkezve a számítógépen.

Ha nem jelentkezik be tovább a számítógépére a Microsoft-fiókjával, az ESU-frissítések egy idő után, legfeljebb 60 nap elteltével megszűnnek az eszközén, ezután ismét regisztrálni kell a frissítésekért.

A folyamat nem különösebben bonyolult, a Beállítások/Frissítés és biztonság/Windows Update lehetőséget kell keresni, és ha az eszköz megfelel az előfeltételeknek, megjelenik egy hivatkozás az ESU-ba való regisztrációhoz. A meglévő ESU licenc legfeljebb 10 eszközön használható.

Szervezetek és üzleti felhasználók esetében három évre terjeszthető ki a támogatás, éves díjakkal.

Amerikában még nem elégedettek

A Windows 11 pályafutása elején meglehetősen lassan vágott neki a világhódító útnak, még akkor is, ha a frissítés eleinte ingyenes volt a régebbi verziót futtatók számára. A Windows 10 terméktámogatási ciklusának lejárta sokat tolt a Windows 11 szekerén, melynek gyors elterjedését egyértelműen a kompatibilitási előírások hátráltatták. Az új verzió piaci részesedése első alkalommal idén júliusban haladta meg a Windows 10-ét, szeptemberre pedig a windowsos gépek 49,05 százalékán futott, míg az előd részesedése 40,84 százalékra csökkent.

Ettől függetlenül még sokkal több időre lenne szükség az átálláshoz a fogyasztóvédők szerint. Az amerikai Consumer Reports szeptemberben címzett nyílt levelet a Microsoftnak, melyben kiemelte, hogy a becslések szerint mintegy 200 és 400 millió közé tehető azon, jelenleg is használatban lévő számítógépek száma, melyek a hardver inkompatibilitása miatt nem frissíthetők Windows 11-re.

A Microsoft megoldásként június végén jelentette be, hogy az egy év plusz támogatást "meg lehet váltani" 1000 Microsoft ponttal a Microsoft Rewards programon keresztül, másrészt azzal, ha valaki bekapcsolja a Windows Backup szolgáltatást, mely az operációs rendszer beállításainak mentésére hivatott.

A Consumer Reportsnál azonban úgy látják, hogy az ingyenes terméktámogatás irreleváns szolgáltatások igénybevételéhez kötése csak hátráltató tényező, mely ráadásul versenyügyi szempontból is aggályos lehet. Európában a digitális piacokról szóló uniós jogszabályra (DMA) hivatkozva az Euroconsumersnek sikerült ezt kiiktatnia az európai felhasználók esetében, akik a fentebb részletezett módon ezen megkötések nélkül regisztrálhatnak az ESU programba, és az amerikai fogyasztóvédők hasonló intézkedést szeretnének elérni az USA-ban is.