Ingyen kaphatnak tovább Windows 10 frissítéseket az európaiak

Ha valaki nem akar (vagy nem tud) Windows 10-ról Windows 11-re váltani, ám a terméktámogatás október 24-i megszűnését követően is szeretné frissen tartani a PC-n futó operációs rendszert, kimondottan jól jár, ha európai felhasználó. A Microsoft ebből a célból javasolta a 30 dollárba kerülő Extended Security Update (ESU) programot, majd június végén bejelentette, hogy az egy év plusz támogatást „meg lehet váltani" 1000 Microsoft ponttal a Microsoft Rewards programon keresztül, másrészt azzal, ha valaki bekapcsolja a Windows Backup szolgáltatást, mely az operációs rendszer beállításainak mentésére hivatott.

A redmondi cég legfrissebb bejelentése szerint az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén élő felhasználóknak pedig be sem kell kapcsolniuk a biztonsági mentést az ESU-n belül elérhető biztonsági frissítésekre való regisztrációhoz. Hogy a vállalat a plusz frissítésekért cserébe nem kötelezi az ügyfeleket a biztonsági mentések bekapcsolásához annak eredménye, hogy a fogyasztóvédelmi szervezeteket tömörítő Euroconsumers nyomást gyakorolt a vállalatra. Az ESU programba ugyan jelentkezniük kell a felhasználóknak, de cserébe egy évig teljesen ingyen férhetnek hozzá az előnyökhoz, és nem kötelesek bekapcsolni semmilyen más plusz szolgáltatást vagy funkciót.

A Windows Backup szolgáltatás azért tűnhetett tüskének a folyamatban, mert aktiválásához egy OneDrive tárhellyel rendelkező Microsoft-fiók kell, és az ingyen felhasználható mindössze 5G tárhelyet jócskán túlléphetik a felhasználók, ha automatikusan mentik dokumentumaikat és beállításaikat. A Microsoft ebből csak profitálhat és saját előnyt kovácsolhat, hiszen a Windows 10-et biztonságosan használni kívánó felhasználókat további OneDrive tárhelykapacitás vásárlására késztetheti/kényszerítheti.

Az EGT-n kívül élő felhasználókra ez a kedvezmény természetesen nem érvényes: nekik továbbra is fizetniük kell a hosszabbításért, vagy Microsoft pontokat válthatnak be. Persze a kiterjesztett biztonsági frissítések sem tartanak majd örökké, a haladék 2026. október 13-ig tart magánszemélyek esetében, de a vállalkozásoknak lehetőségük van akár három évre szóló időtartamra vásárolni még frissítéseket.

A vészesen közelgő október 14.-i határidőt aggodalommal várja a legismertebb amerikai fogyasztóvédelmi szervezet is. A múlt héten a Consumer Reports nyílt levélben hívta fel a Microsoft-vezér Satya Nadella figyelmét arra, hogy idén augusztusban a PC-k 46,2 százalékán még mindig a Windows 10 futott, illetve becslések szerint mintegy 200 és 400 millió közé tehető azon, jelenleg is használatban lévő számítógépek száma, melyek a hardver inkompatibilitása miatt nem frissíthetők Windows 11-re.

A Consumer Reportsnál úgy vélik, hogy a Microsoft saját magával keveredik ellentmondásba, amikor arra sürgeti a felhasználókat, hogy biztonsági okokból frissítsék a számítógépük operációs rendszerét Windows 11-re, miközben a PC-tulajdonosok jelentős számát éppen azzal teszi ki a kibertámadások kockázatának, hogy nem nyújt tovább frissítést az általuk használt operációs rendszerre. A Consumer Reportsnál azonban úgy látják, hogy az ingyenes terméktámogatás irreleváns szolgáltatások igénybevételéhez kötése csak hátráltató tényező, mely ráadásul versenyügyi szempontból is aggályos lehet.