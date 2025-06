Furcsa feltételekkel terjeszthető ki a Windows 10 támogatása

Ha valaki nem akar (vagy nem tud) Windows 10-ról Windows 11-re váltani, ám a terméktámogatás október 24-i megszűnését követően is szeretné frissen tartani a PC-n futó operációs rendszert, jelenleg az egyetlen - legális - választása befizetnie magát a 30 dollárba kerülő Extendes Security Update (ESU) programba. Legalábbis eddig ez volt a Microsoft hivatalos álláspontja, most azonban kiderült, hogy a program előnyeit "ingyenesen" is el lehet érni.

A cég fogyasztói üzletág marketingvezetője, Yusuf Mehdi egy frissen közzétett blogposztban részletesen is kifejtette, milyen további lehetőségeik vannak az ESU elérésére a Windows 10 Home változatát futtató felhasználóknak.

A Windows Insider programban részt vevők számára mostantól nyílik meg a Windows Gépházon keresztül a terméktámogatási ciklus kiterjesztésének a lehetősége, az opciót pedig fokozatosan érhetik majd el a Windows 10 használók júliustól kezdődően.

Budapesten nyitott új irodát az HTEC (x) A globális piacon tervezési és mérnöki szolgáltatásokat nyújtó, AI-first szemléletű HTEC Budapesten nyitotta meg új irodáját. A globális piacon tervezési és mérnöki szolgáltatásokat nyújtó, AI-first szemléletű HTEC Budapesten nyitotta meg új irodáját.

Budapesten nyitott új irodát az HTEC (x) A globális piacon tervezési és mérnöki szolgáltatásokat nyújtó, AI-first szemléletű HTEC Budapesten nyitotta meg új irodáját.

Itt a 30 dollárnak megfelelő összeg befizetése mellett Mehdi szerint két további opciót is lehet majd választani, egyrészt az egy év plusz támogatást "meg lehet váltani" 1000 Microsoft ponttal a Microsoft Rewards programon keresztül, másrészt azzal, ha valaki bekapcsolja a Windows Backup szolgáltatást, mely az operációs rendszer beállításainak mentésére hivatott.

A Microsoft Rewards programban egyebek mellett a Bing kereső és az Edge böngésző együttes használatával, vagy az Xbox alkalmazáson keresztül, a játékprogramokban elért sikerek után lehet szerezni pontokat.

A Bleepingcomputers cikke felhívja a figyelmet, hogy a Statcounter Global Stats adatgyűjtése alapján a használatban lévő windowsos rendszerek 53%-a még mindig Windows 10, dacára annak, hogy a terméktámogatási ciklus négy hónapon belül véget ér. A Windows 10 mellett a kliensek 43%-a futtat Windows 11-et, három és fél évvel az operációs rendszer 2021 októberi megjelenését követően.