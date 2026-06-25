Szó szerint minden pénzt megad a piac a memóriáért

Az Nvidia után a memóriagyártók állítják elő jelenleg a technológiai ipar legértékesebb és legkeresettebb termékeit, mindezt a mesterséges intelligencia megoldások, illetve az azokat működtető adatközpontok őrült növekedésének, bővülésének köszönhetően.

Míg az AI-megoldások térnyerésének kezdeti fázisában az értéklánc szereplői közül szinte kizárólag a jókor, jó helyen lévő, ma már jóval több, mint 5 billió amerikai dollárt érő Nvidia-nak állt a zászló, addig ma már a memóriapiac ázsiai és amerikai szereplői is sorra szállítják az elképesztőbbnél elképesztőbb pénzügyi rekordszámokat.

Ilyen rekordokkal van tele a Micron harmadik pénzügyi negyedévéről szóló üzleti jelentése, melyben a vállalat amellett, hogy minden előzetes várakozást túlszárnyaló árbevételről és nyereségről számolt be:

Bruttó haszonkulcsa elérte a 84,9 százalékot, mely az Nvidia legutóbb jelentett 75 százalék körüli bruttó marzsához képest is óriási eredmény.

A vállalat ezzel nem csak az Nvidia-nál, hanem gyakorlatilag minden más globális technológiai multinál jövedelmezőbben működött az adott időszakban, a menedzsment előrejelzése szerint ráadásul a robusztus haszon csökkenése nem is várható a közeljövőben, mivel a memóriapiaci válság óvatos becslések szerint legalább egy évig, de akár 2030-ig is kitarthat.

Egy ilyen helyzetben a Micronhoz hasonló gyártók megrendelői - jellemzően az AI-szervereket gyártó cégek - dollármilliárdokat fizetnek ki előre olyan memóriachipekért, melyeket elképzelhető, hogy csak évekkel később fognak megkapni.

A legnagyobb kereslet továbbra is a nagy sávszélességű memóriachipek (HBM) iránt mutatkozik - a Micron ezekből a 2026-os teljes gyártókapacitására leszerződött előre megrendelőivel, de hasonló a helyzet a dél-koreai versenytársaknál is.

Az AI-szerverekbe szánt memóriák iránti kereslet, illetve a termékeken realizálható haszon eközben arra késztette a gyártókat, hogy minden más technológiát háttérbe szorítva növeljék a meglévő üzemekben a HBM-termelés volumenét, ami dominóeffektusként söport végig az egész ellátási láncon.

Hogy a piaci kereslet mennyit változott csak az elmúlt egy évben, azt jól szemlélteti, hogy a Micron bruttó marzsa egy évvel korábban "csupán" 39% volt, az árbevétel pedig egyetlen negyedév alatt 20 milliárd dollárról 41,46 milliárd dollárra nőtt a cégnél.