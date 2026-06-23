A DDR2 memóriákat is utolérte a rampokalipszis

A hardvergyártók memória-beszállítói láncainak átalakulásával is jár a memóriapiacon kialakult drasztikus túlkereslet - írja a TrendForce piackutató felméréseire hivatkozva a The Register.

A tajvani kutatócég szerint a memóriapiac vevői oldalán lévő cégek újabban úgy próbálnak kiutat találni a folyamatos készlethiányra, hogy korábbi generációs memóriachipeket vásárolnak fel nagyobb mennyiségben és a semminél jobb alapon azt építik be a hardvereikbe - már ahol ez lehetséges.

A hardvergyártók kisebb módosítások után így DDR4 helyett DDR3 memóriachipeket, újabban pedig akár DDR3 helyett DDR2 memóriachipeket építenek be az eszközökbe, jellemzően beágyazott rendszerekbe és kisebb teljesítményű hálózati hardverekbe, melynek hatására megindultak az árak felfelé ebben a termékkategóriában is.

A TrendForce szerint ez az aktuális naptári negyedévben akár 55-60 százalékos áremelkedést is eredményezhet a legrégebbi, még elérhető DRAM-típusnak számító DDR2 chipek esetében, amit a harmadik negyedévben további 35-40 százalékos emelkedés követhet.

A DDR2 memóriachipek ellátása ezzel együtt is kétséges marad, mivel a több mint két évtizeddel ezelőtt debütált technológiára épülő chipeket alig néhány gyárban készítik csak a világon. Ezek közé tartoznak a tajvani Winbond és az Elite Semiconductor Microelectronics Technology (ESMT) is, melyek termékei az ezredfordulót követően a PC-komponensgyártók körében is rendkívül keresettnek számítottak.

A nagy memóriagyártók, így a piac két koreai ásza, a Samsung és az SK Hynix szinte minden gyártókapacitásukat a nagyobb profittal kecsegtető nagy sávszélességű memóriák (HBM) és a szerver DRAM-ok gyártására allokálták át, ami rendkívül komoly érvágást jelent mind a PC-piac, mind az okostelefon-piac gyártói számára - főleg az utóbbi szegmensben már számottevő fogyasztóiár-növekedés tapasztalható a jelenség hatására, a krízis pedig olyan, korábban érinthetetlennek tűnő szereplőket is elért, mint az Apple.