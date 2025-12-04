Komoly gyomrost kaptak a PC-építők a Microntól

A memóriapiacot az idei második félévben teljesen a feje tetejére állította az adatközponti kapacitás bővülésével együtt járó ugrásszerű felvásárlási hullám, melynek most meglett az első áldozata is: a Micron a hét közepén bejelentette, hogy megszünteti a fogyasztói szegmensre fókuszáló Crucial márkáját.

A Micron almárkájához tartozó termékek kifejezetten népszerűnek számítottak az otthoni PC-építő hobbisták körében. A márka 1996-ban, a Pentium-érában jelent meg a piacon, akkor még kizárólag PC-kbe építhető memóriamodulokkal, majd később, a technológia előrehaladásával megjelentek a repertoárban az SSD-k és az egyéb flashalapú tárolók is.

A Crucial termékek a gyártó hivatalos közleménye szerint jövő februárig vagy a készlet erejéig még elérhetők lesznek az üzletekben, illetve a megvásárolt memóriákra továbbra is vonatkoznak majd az eredeti garanciavállalási feltételek.

Az AI produktivitás mértékegysége: a jó nagy kérdőjel A fejlesztői produktivitás mérése az őskor óta foglalkoztatja az emberiséget, a téma az AI miatt pedig újra reneszánszát éli. A fejlesztői produktivitás mérése az őskor óta foglalkoztatja az emberiséget, a téma az AI miatt pedig újra reneszánszát éli.

Az AI produktivitás mértékegysége: a jó nagy kérdőjel A fejlesztői produktivitás mérése az őskor óta foglalkoztatja az emberiséget, a téma az AI miatt pedig újra reneszánszát éli.

A Micron a döntés indoklásában nem is köntörfalaz különösebben, a cég közleménye szerint a fogyasztói márka leépítése hozzásegítheti a gyártót ahhoz, hogy a nagyobb, gyorsabban növekvő szegmensekben működő stratégiai partnereit hatékonyabban elláthassa.

Az utóbbi hónapok trendjeit figyelembe véve egy pillanatig sem kérdés, hogy ez esetben elsősorban az AI-adatközpontok kapacitásbővítése és az új központok építése során jelentkező igény kielégítésére koncentrál a Micron más memóriagyártókhoz hasonlóan.

A piac újbóli kiegyenlítődésére ráadásul belátható időn belül aligha lehet számítani, legalábbis az olyan AI-óriáscégek, mint az OpenAI most minden elérhető kapacitást felvásárolnak - csak a ChatGPT fejleszője havi 900 ezer DRAM ostyára kötött szerződést több gyártóval, mely jelenleg a globális termelési kapacitás 40%-át jelenti.

Az óriási mennyiségű memória az év elején bejelentett Stargate projekt részeként épülő adatközpontokban működő szerverekbe kerül majd.