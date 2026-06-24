Olcsó okosszemüvegekkel rukkolt elő a Meta

A Ray-Ban/Meta okosszemüveg alaposan megtolta az EssilorLuxottica bevételét tavaly, az ilyen típusú eszközök adaptációja és elfogadottsága láthatóan egyre növekszik a fogyasztók körében, ahogy a funkcionalitásukat is sikerül bővíteni, valamint hozzáférhetőbbé válnak. Nem meglepő, hogy a Meta a tavaly őszi Connect eseményen három új modellt is bemutatott, köztük a kiterjesztett valósághoz használható beépített kijelzővel ellátott első eszközt, a 799 dolláros „Meta Ray-Ban Display” modellt.

A közösségi óriás egy újabb, a korábbi prémium Ray-Ban Meta modelleknél legalább 80 dollárral olcsóbb okosszemüveg-családot jelentett be 299 dolláros belépőárral, mellyel még szélesebb közeg számára hozza közelségbe az AI-funkciókkal ellátott viselhető eszközöket. Az EssilorLuxotticával közösen fejlesztett új Meta Glasses modellek háromféle kerettel választhatók, és akár dioptriás lencsékkel együtt rendelhetők. Fontos változás, hogy a termékek már nem a Ray-Ban vagy Oakley márkanevet viselik, hanem a Meta saját arculatot épített nekik.

Az új okosszemüvegek nem kaptak kijelzőt és AR-funkciókat, de kínálnak 12 megapixeles kamerát, 3K videórögzítést, nyitott hangszórókat és beépített mikrofonrendszert. Szoftveres képességek terén azonban több AI-alapú funkciók is elérhető, például a Meta AI asszisztense, a valós idejű fordítás, hangfelismerés, környezetfelismerés és tárgyazonosítás. A felhasználóknak egyszerűen csak beszélniók kell a szemüveghez, amely képes felismerni a látott tárgyakat, információt adni a környezetről vagy akár idegen nyelvű szövegek fordításában segíteni. (A bejelentéskor közzétett dokumentum egyelőre nem említi, és valószínűleg később sem fogja a magyar nyelv támogatását, ahogy az eszköz hozzáférhetősége is korlátozott bizonyos régiókban.)

A Meta jelenleg a globális okosszemüveg-piac több mint háromnegyedét birtokolja, ugyanakkor a konkurencia is egyre aktívabb: a Snap nemrég indította el az előrendelést prémium Specs modelljére, miközben a Google is dolgozik saját Gemini-alapú szemüvegén. Mivel a 299 dolláros ár már közelíti a hagyományos prémium szemüvegek vagy okosórák árszintjét, így a Meta még időben előnyt szerezhet az olcsóbb eszközök területén is.