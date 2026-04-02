Okosszemüveggel rukkolhat elő a Nothing

A OnePlusból kivált, Carl Pei által gründolt Nothing az okostelefon-piac egyik, ha nem a legkülöncebb szereplője manapság, a teljesen öncélú, de mégis működő dizájnnal és interfésszel, na meg kifejezetten jónak számító ár/érték aránnyal. Miután a cég tavaly kiadta első valódi csúcsmobilját, elkezdett csepegtetni arról is, hogy javában dolgozik egy AI-központú operációs rendszeren, mely értelemszerűen okoseszközöket fog vezérelni a közeljövőben.

Az AI OS-ról egyelőre annyit tudni, hogy a fejlesztése „jól halad”, az első kiadás valamikor idén érkezhet meg, történetesen éppen akkor, amikor Jony Ive és Sam Altman szerelemgyereke, egy sűrű titkokkal övezett eszköz is piacra kerülhet majd.

Ennek fényében nem olyan meglepő, hogy a legfrissebb pletykák szerint a Nothing a jövőben újabb irányban növesztene lábakat, és az AI-alapú viselhető eszközök fejlesztésébe kezdett. A szivárogtatók egészen pontosan egy potenciális okosszemüvegről és AI-funkciókkal bővített vezeték nélküli fülhallgatóról adták le a fülest a Bloombergnek. A cég eddig főleg mobilok és audioeszközök területén mozgott, de érthető módon a több eszközt összekapcsoló, intelligens felhasználói élmény ziccerét nem hagyná ki az AI-alapú ökoszisztémák virágzásának idején.

Az első Nothing okosszemüveg 2027 körül kerülhet piacra, és ahogy azt várni lehet, kamerákkal, mikrofonokkal és hangszórókkal lesz felszerelve, de az elsőgenerációs kiadáson nem lesz még beépített kijelző, mivel a hangsúly a hangalapú interakción és a környezet érzékelésén lesz. Ennél valamivel hamarabb, még az idén megjelenhet egy új fülhallgató, mely szintén az AI-asszisztensek képességeit kínálhatja a felhasználók számára kijelző használata nélkül.

Amennyiben a belsős információk igazak, a Nothing olyan cégekkel fog versenyezni, mint a Meta, az Even Realities és a Rokid. A Facebook-tulajdonos eddig már több okosszemüveggel is előállt, miközben az Apple részéről jövőre várható egy ilyen termék piacra vezetése. A Google és a Samsung által közösen tervezett okosszemüveg pedig már idén megjelenhet, így a piacon egyre több alternatíva jelenik meg a fogyasztók számára.

A Nothing belépése az AI-alapú viselhető szegmensbe azt is jelzi, hogy a középkategóriás, designközpontú márkák is vannak annyira ambiciózusak, hogy árnyalják a piacot. A siker kulcsa várhatóan az lesz, hogy a Nothing mennyire vonzóan tudja majd ötvözni a saját, letisztult dizájnnyelvét a valóban hasznos AI-funkciókkal.

A Nothing tavaly 200 millió dollár tőkét vont be végül 1,3 milliárd dolláros értékeléssel, de még mindig csak kis részét fedi le az okostelefonpiacnak, melyet régóta az Apple, a Samsung, néhány kínai vállalat és maga a Google ural.