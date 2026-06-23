21 ezer dolgozójától vált meg az Oracle egy év alatt

Április elején ismét találgatások indultak meg azzal kapcsolatban, hogy milyen kiterjedtségben építheti le munkavállalóit az Oracle egy újabb körben. A cég hétfőn közzétett éves jelentésében konkrét számok is szerepelnek az elmúlt 12 hónapra vonatkozóan: míg a teljes munkaerő-állományt idén május 31-én összesen 141 000 fő alkotta, egy évvel korábban még 162 ezres volt a létszám, tehát a 2026-os pénzügyi évben összesen 13 százalékos zsugorodással körülbelül 21 ezer alkalmazottól vált meg a vállalat.

A dokumentum az ezzel járó költségeket is említi, mely szerint a vállalat a pénzügyi év során 1,84 milliárd dollárt költött végkielégítésekre és egyéb, a szerkezetátalakítási tevékenységekkel kapcsolatos kilépési költségekre, ami jóval több az előző pénzügyi évben elköltött 374 millió dollárnál.

A leépítéseket nem lehet csupán egyetlen okra visszavezetni, a jelentések szerint a szervezeti átalakítási folyamatok, a teljesítményalapú optimalizálás, a felvásárlások utáni integrációk mind szerepet játszottak benne, miközben a fő fókusz a mesterséges intelligencia gyors bevezetésére került a vállalati működésben. Az elmúlt hónapokban több üzletágat is érintettek az intézkedések, köztük az Oracle Health, a felhőszolgáltatások, az értékesítés, az ügyfélszolgálat és a NetSuite területeit.

Miközben a vállalat csökkenti a létszámot, agresszíven növeli beruházásait a mesterséges intelligencia és az adatközponti infrastruktúra területén. A jelenlegi pénzügyi évben mintegy 70 milliárd dollárnyi tőkekiadással számol a vezetőség, amelyhez jelentős külső finanszírozást is bevonna, a hatalmas beruházási igény miatt több tízmilliárd dollárnyi hitelt és részvénykibocsátást is tervez.