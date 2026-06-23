21 ezer dolgozójától vált meg az Oracle egy év alatt
Az Oracle éves jelentése nem csak azt árulja el, hogy több mint tizedével zsugorodott a vállalat munkaerő-állománya az átszerveződő üzleti működés miatt, de azt is, hogy mennyibe került.
Április elején ismét találgatások indultak meg azzal kapcsolatban, hogy milyen kiterjedtségben építheti le munkavállalóit az Oracle egy újabb körben. A cég hétfőn közzétett éves jelentésében konkrét számok is szerepelnek az elmúlt 12 hónapra vonatkozóan: míg a teljes munkaerő-állományt idén május 31-én összesen 141 000 fő alkotta, egy évvel korábban még 162 ezres volt a létszám, tehát a 2026-os pénzügyi évben összesen 13 százalékos zsugorodással körülbelül 21 ezer alkalmazottól vált meg a vállalat.
A dokumentum az ezzel járó költségeket is említi, mely szerint a vállalat a pénzügyi év során 1,84 milliárd dollárt költött végkielégítésekre és egyéb, a szerkezetátalakítási tevékenységekkel kapcsolatos kilépési költségekre, ami jóval több az előző pénzügyi évben elköltött 374 millió dollárnál.
A leépítéseket nem lehet csupán egyetlen okra visszavezetni, a jelentések szerint a szervezeti átalakítási folyamatok, a teljesítményalapú optimalizálás, a felvásárlások utáni integrációk mind szerepet játszottak benne, miközben a fő fókusz a mesterséges intelligencia gyors bevezetésére került a vállalati működésben. Az elmúlt hónapokban több üzletágat is érintettek az intézkedések, köztük az Oracle Health, a felhőszolgáltatások, az értékesítés, az ügyfélszolgálat és a NetSuite területeit.
Miközben a vállalat csökkenti a létszámot, agresszíven növeli beruházásait a mesterséges intelligencia és az adatközponti infrastruktúra területén. A jelenlegi pénzügyi évben mintegy 70 milliárd dollárnyi tőkekiadással számol a vezetőség, amelyhez jelentős külső finanszírozást is bevonna, a hatalmas beruházási igény miatt több tízmilliárd dollárnyi hitelt és részvénykibocsátást is tervez.