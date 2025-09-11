Történelmi összeget költ el az OpenAI az Oracle-nél

Tegnap hatalmasat ment a tőzsdén az Oracle, mely valósággal sokkolta az elemzőket és a piacot azzal, hogy közölte, közel jár ahhoz, hogy a felhős infrastruktúrára vonatkozó szerződéses megrendelésállománya elérje az 500 milliárd dolláros álomhatárt.

Az az év első felében egyértelművé vált, hogy a korábban kizárólag a Microsoft Azure platformjára építő OpenAI lehet az egyik legnagyobb új megrendelője Larry Ellison cégének, melynek vezérigazgatója, Safra Catz a héten elárulta, hogy a társaság az előző üzleti negyedévben négy multimilliárd dolláros szerződést kötött összesen három partnerrel.

Az OpenAI júliusban hivatalosan is megerősítette, hogy 4,5 gigawattnyi amerikai adatközpont-kapacitást vásárolt az Oracle-től a Stargate projekt keretein belül, mely az eddigi egyik legnagyobb, AI-fejlesztéshez fűződő felhős megállapodás az iparágban. A The Wall Street Journal tudósítása már összeget is említ, ezek szerint

az OpenAI a következő öt évre 300 milliárd dollár értékben vásárolt számítási kapacitást az Oracle-től.

A ChatGPT 2022 év végi megjelenését követően az OpenAI rendszereinek számítási kapacitás igénye exponenciális mértékben nőtt, a cég pedig eleinte kizárólag az egyik legnagyobb befektetőnek számító Microsoft Azure felhős platformjára hagyatkozott annak kiszolgálása érdekében. Január végén jelentették be a Fehér Házban egy kifejezetten AI-fejlesztésekhez szánt adatközpont-rendszer kiépítését, aminek ambíciózus jellegét tükrözi már az elnevezése is, hiszen ez lesz a „The Stargate Project”, azaz a Csillagkapu Projekt.

A kezdeményezésben olyan cégek vesznek részt egy közös szervezet keretében, mint a Softbank, az OpenAI, az Oracle és az MGX, akik a következő négy évben együttműködnek Donald Trump kormányzatával az 500 milliárd dolláros magánszektorbeli beruházás megvalósításában.

Az OpenAI, illetve a hozzá hasonló partnerek kiszolgálása ugyanakkor minden eddiginél komolyabb feladat elé állítja az Oracle-t, mely az adatközponti kapacitás bővítése érdekében állítólag 40 milliárd dollár értékben vásárolt be az Nvidia chipjeiből a texasi Abile-ben épülő egyik új adatközpont üzemeltetéséhez.

Ez konkrétan 400 ezer darab GB200-as „szuperchipet” takar, melyeket AI-rendszerek képzéséhez és működtetéséhez terveztek, ezt a számítási teljesítményt pedig a fentiek szerint bérbe adja majd a vállalat az OpenAI számára a következő generációs LLM-ek betanításához.