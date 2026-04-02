Leépít az Oracle is, kell a pénz AI-ra

Kell a pénz az Oracle-nek adatközpontokra, ezért a költségcsökkentési intézkedések közt több ezer munkavállalóját építi le - jelentette a CNBC kedden két ügyhöz közeli forrásra hivatkozva. Még aznap este a vállalat hivatalosan bejelentette, hogy június elsejétől 491 Washingtonban dolgozó alkalmazottat bocsát el, de a CNBC jelentését nem kommentálta.

A Redditen, X-en és a Blind anonim munkahelyi hálózaton több oldalról is elindultak a találgatások a leépítés pontos kiterjedtségével kapcsolatban. A TD Cowen becslése szerint akár 30 000 alkalmazottról lehet szó, ami az Oracle globális munkaerő-állományának nagyjából 18%-át jelentené, de egyelőre nincs hivatalos megerősítés a pontos számmal kapcsolatban. A vállalatnak tavaly májusban mintegy 162 000 teljes munkaidős alkalmazottja volt.

Az Oracle alkalmazottanként kevesebb profitot termel a versenytársakhoz viszonyítva, és az elemzők arra számítanak, hogy a minimális létszámnövekedés és az alacsony működési költségek miatt a következő néhány évben sikerül megháromszorozni a bevételeket.

A NER-es informatika már összecsomagolt Egy esetleges kormányváltás után komoly változás jöhet az állami IT holdudvarában, amelynek jelentős munkaerőpiaci hatásai is lehetnek.

A vállalat a 2025-ös naptári évben 50 milliárd dollárnyi tőkét szeretne gyűjteni, hogy bővíthesse felhőkapacitását az olyan nagynevű ügyfelek, mint az Nvidia, a Meta, az OpenAI, az Advanced Micro Devices és az xAI szerződésben foglalt kielégítésére. A befektetők láthatóan továbbra is bizalmatlanok a jelentős tőkekiadások miatt, ugyan a részvények kedden közel 6%-kal emelkedtek, de az Oracle részvényei idén eddig összesen 25%-ot veszítettek értékükből.

A Business Insidernek küldött beszámolók szerint a vállalat már elkezdte tájékoztatni az elbocsátási hullámban érintett munkavállalókat, az érintettek pozícióját az üzleti igényekre válaszul adott szervezeti átalakítással indokolták meg. A Careerminds nemrég közzétett jelentése szerint a nem elég határozott vagy empatikus elbocsátási kommunikáció negatív hatással lehet a megtartott alkalmazottak munkamoráljára is.