60 milliárd dollárért kerül a Cursor a SpaceX-hez

Részvénycsere útján kerül a SpaceX-hez 60 milliárd dollárért a Cursor nevű fejlesztői környezetet készítő Anysphere, épp pár nappal azután, hogy Elon Musk cége tőzsdére lépett. A 60 milliárd dolláros ügylethez teljes egészében részvényeket használ fel a SpaceX, nem pedig készpénzt, ami lehetővé teszi, hogy a vállalat megőrizze likviditását, miközben egyben remek időzítéssel kihasználja a tőzsdei bevezetés után jelentősen megemelkedett piaci értékét.

Az Anysphere évesített bevétele meghaladja a 2,6 milliárd dollárt, befektetői közt említhető többek az Nvidia és az Alphabet is. A felvásárlás minden idők egyik legnagyobb kockázati tőkével támogatott startup-akvizíciója lehet, már amennyiben a tranzakció a várt módon 2026 harmadik negyedévében lezárul a szabályozói jóváhagyások megérkezése után. A megállapodás 10 milliárd dolláros kötbért is tartalmaz arra az esetre, ha az ügylet meghiúsulna.

Musk februárban fűzte szorosabbra a szálakat cégei közt, amikor a SpaceX formálisan felvásárolta az xAI-t. A 2023-ban indult meglehetősen fiatal vállalkozás említhető AI-terméke a Grok chatbot, amivel Musk a generatív AI piacán hasít ki saját részesedést, de jobbára inkább botrányokba keveredik.

A Cursor alatt dolgozó technológia, és a platformon keletkező fejlesztői adatok értékes erőforrást jelenthetnek a Grok nyelvi modellek továbbfejlesztéséhez, miközben a tranzakcióval egy értékes eszköz kerül az xAI-t is magába olvasztó műholdas távközlési cég kezébe, mivel a Cursor az OpenAI és az Anthropic termékeinek egyik legerősebb kihívója.