Egymásra talált az Apple és a SpaceX

A nem is olyan távoli jövőben teljesen természetes lehet, hogy az okostelefonokkal olyan helyszíneken is lehet alapvető kommunikációs csatornákat, szolgáltatásokat használni, ahol egyáltalán nincs mobilos térerő. A készülékgyártók közül az Apple és a Samsung egyaránt rendelkezik olyan típusokkal, melyek ha minden kötél szakad, képesek az ún. alacsony Föld körüli pályán lévő távközlési műholdakkal kommunikálni - az Apple kompatibilis iPhone-jai ráadásul immár két műholdas cég flottáját is el tudják érni.

A Bloomberg értesülései szerint a cupertinói cég nemrég megállapodott a SpaceX-szel és a T-Mobile USA-val arról, hogy a Globalstar flottáját használó házon belüli műholdas kommunikációs lehetőségen felül a Starlink műholdakat is használhatják az iPhone-nal rendelkező T-Mobile ügyfelek abban az esetben, ha a készülék rádiója nem fog földi jelet.

Az ehhez szükséges kódrészlet az iOS operációs rendszer hétfőn kiadott, 18.3-as verziójába került be először, a tavaly decemberben elindult bétatesztre jelentkezett iPhone-tulajok első csoportja pedig a hét elején meg is kapta az értesítést arról, hogy a szoftverfrissítés elvégzését követően csatlakozhat a próbaüzemhez.

A tesztek során egyelőre csak a szöveges üzenetek küldése és fogadása engedélyezett, a T-Mobile ugyanakkor tavaly év végén közölte, hogy idővel limitált sávszélességű adatcsatorna és hanghívás is elérhetővé válik majd a Starlink műholdakon keresztül.

Az egyelőre kizárólag az Egyesült Államok területén elérhető szolgáltatás, és az Apple által 2022-ben bevezetett vészhelyzeti műholdas elérés közti lényeges különbség, hogy utóbbihoz az iPhone-okkal először az eget kell pásztázni, hogy létrejöjjön a kapcsolat, míg a Starlink esetében ez teljesen automatikus, akkor is, ha a készülék az előfizető zsebében vagy táskájában lapul.

Ennek technológia háttere, hogy míg a Globalstar műholdjaival a készülékek az S-sávban (2483.5 - 2500 MHz) kommunikálnak feltöltési irányban, addig a Starlink műholdjai a jobban terjedési mutatókkal rendelkező n25-ös LTE-sávot használják (1910-1915 és 1990-1995 MHz) fel- és letöltésre egyaránt.