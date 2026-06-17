Újabb lépést tett előre az Intel gyártástechnológiája

Lassan de biztosan halad a komoly bérgyártóvá válás irányába az Intel, mely az elmúlt években látványosan elvesztette a lába alól a talajt, az új menedzsment azonban tanulva az elődök hibájából igyekszik újra felívelő pályára tenni a processzorgyártót.

A vállalatvezetés kedden jelentette be, hogy a 18A gyártástechnológia legújabb generációját képviselő, 18A-P eljárással dolgozó gyártósorok ún. kezdeti gyártási fázisba (risk production) álltak, ami a tömegtermelés beindítása előtti rendszerint utolsó fázis a chipgyártó üzemek esetében. Az újabb gyártósorok üzembe állítása kulcsfontosságú a bérgyártó (foundry) üzletág felpörgetéséhez, illetve a külső ügyfelek bevonzásához.

A jelenleg tömegtermelésben lévő 18A gyártástechnológiához képest a 18A-P node-okon készülő chipek 9%-kal nagyobb teljesítményre vagy azonos órajel mellett 18%-kal alacsonyabb fogyasztásra (iso-performance) képesek az előző generációval összehasonlítva, miközben jobb termikus tulajdonságokkal és rugalmasabb tervezhetőséggel rendelkeznek.

A 18A-P eljárás további előnye, hogy a 18A gyártástechnológiához használt dizájnok egy az egyben felhasználhatók az új gyártósoroknál, így az ügyfelek újrahasznosíthatják a meglévő terveket, melyek jelentősen lerövidítik a gyártást előkészítő szakaszt.

A bérgyártó, vagy foundry üzletág létrehozása eredetileg Pat Gelsingerhez fűződik, aki még azelőtt belebukott abba, hogy az Intel túl lassan reagált egyes piaci kihívásokra, hogy az új struktúra rügyezni kezdett volna.

Pedig a foundry részleg létrehozása az Intel fennállásának eddigi legnagyobb és nem mellékesen piaci szempontból is abszolút indokolt paradigmaváltásának számított. A vállalat ezzel lényegében szakított a megelőző több évtizedes gyakorlatával, melynek során az Intel gyáraiban csak Intel processzorok készülhettek, és átvette azt az üzleti modellt, mely a világ legnagyobb chipgyártóját, a TSMC-t sikeres céggé - Tajvant pedig a félvezetőgyártásban megkerülhetetlen országgá - tette.

Az Intel tavaly tavasszal kinevezett vezérigazgatója, Lip-Bu Tan egy hónappal ezelőtt közölte, hogy a kihozatali arány a 18A gyártósorokon a várakozásokon felül alakul és a megrendelők is érkeznek lassan. Ilyen megrendelő lehet az Apple, melynek nem hivatalos információk szerint május elején arról állapodott meg az Intellel, hogy bizonyos, pontosan meg nem határozott, saját tervezésű processzorait a TSCM üzemei helyett a jövőben az Intel amerikai üzemeiben gyártatja.