Újra kulcsfontosságú partnere lehet az Intel az Apple-nek

Tárgyalásokat folytatott az Intellel és a Samsung Electronics-szal az Apple az elmúlt időszakban a két cég chipgyártó-kapacitásának esetleges bérléséről, igénybe vételéről - írja hivatalosan meg nem erősített információkra hivatkozva a Bloomberg.

Az egyelőre legjobb esetben is puhatolózó szintű egyeztetések elsődleges célja, hogy a cupertinói gyártó valamennyire diverzifikálja az ellátási lánc egyik kritikus pontjának tekintett processzorelőállítási folyamatot, illetve adott estben meg tudja versenyeztetni a piacon jelenleg szinte egyeduralkodónak számító tajvani TSMC-t.

A tajvaniak mellett az Intel és a Samsung Electronics végez számottevő bérgyártói tevékenységet, előbbi azonban csak most lépett erre az útra, a fejlett, többek között okostelefonokba vagy PC-kbe építhető processzorok gyártástechnológiája kapcsán pedig részben ezért még lemaradással küzd.

A kiszivárgott értesülések szerint az Apple-nek adódnak is ezzel kapcsolatosan aggályai, főleg arra vonatkozóan, hogy az Intel a következő években hogyan tudja skálázni a volument az újgenerációs gyártósorokon, melyekhez jelenleg lázasan keresi a megrendelőket a processzorgyártó.

Az Apple számára az új gyártópartner felkutatása láthatóan elemi érdek, legalábbis a vállalat legutóbbi negyedéves üzleti jelentésének ismertetésekor Tim Cook, a cég ősszel leköszönő vezérigazgatója elmondta, hogy az eladásokat némileg visszafogta, hogy az iPhone 17 szériába passzoló A19 processzorok különböző variánsaiból nem állt rendelkezésre kellő mennyiség a negyedév során.

Az Intel és az Apple 2005-től nagyjából másfél évtizedig szoros partneri viszonyt ápolt egymással, akkor azonban a processzorgyártó még csak beszállítóként volt jelen az értékláncban, mint a Mac-ekbe épített CPU-k gyártója.

Emellett az első iPhone-ok megjelenése előtt Steve Jobs szintén az Intelhez fordult segítségért, a cég akkori vezérigazgatója, Paul Otellini azonban nem hitt a termékben, így az első Apple okostelefonok végül Arm-alapú chipeket kaptak, melyeket exkluzívan a Samsung gyártott egészen az A7-es sorozatig. A 2016 szeptemberében debütáló A10-es chipektől kezdve már kizárólag a TSMC-vel dolgozott az Apple.