Kezd életjeleket adni az Intel, de még hosszú a gyógyulás
Végre fordulhat az Intel szerencséje, a szenvedő chipgyártó első negyedéves eredményei és előrejelzései legalábbis bizakodásra adhatnak okot.
Hosszú mélyrepülést követően a fordulat éve lehet az idei az Intelnél, mely tegnap tette közzé első negyedéves eredményeit, illetve második negyedéves prognózisát. Mindkét adatcsomag jócskán felülmúlta az előzetes elemzői konszenzust, a cég élére egy éve kinevezett veterán menedzser, Lip-Bu Tan módszerei működni látszanak, de a súlyosan sebzett cég teljes felépüléséhez hosszú út vezethet még.
A Wall Streetet leginkább az aktuális negyedévre vonatkozó prognózis hozta lázba tegnap, melyben a menedzsment 13,8 és 14,8 milliárd dollár közti forgalmat és részvényenkénti 20 centes profitot jelzett előre, szemben a 13,07 milliárdos és 9 centes várakozásokkal.
A beszámoló közzétételét követően a chipgyártó papírjainak árfolyama a zárás utáni kereskedésben jelentős mértékben kilőtt és 20%-os pluszban is járt.
A vállalat az első negyedévben is jobban teljesített a vártnál, a 13,58 milliárd dollárnyi árbevétel több mint egymilliárd dollárral haladta meg a várakozásokat, igaz, ennek jelentős részét, mintegy 1,2 milliárd dollárt a raktárkészlet bővülése adott.
A cég középtávú jövőjét illetően jó jelnek tekinthető, hogy az Intel részlegei közül a bérgyártó üzletág (foundry) teljesített a legjobban az első negyedévben. Csak ez az üzletág 5,4 milliárd dollárt termelt, míg az adatközponti részleg 5,1 milliárd dollárt hozott a konyhára, jórészt az AI-célú szerverprocesszorok iránt megnőtt keresletnek köszönhetően.
Az új menedzsment által végrehajtott átstrukturálási folyamat ugyanakkor durván beleharapott az első negyedéves profitba, a cég összességében 4,28 milliárd dollárnyi veszteséget termelt az év első három hónapjában.
Az Intel jövőbeni sikereinek egyik kulcsa a foundry üzletág beindítása lehet, mellyel úgy számol az amerikai multi, hogy 2030-ra technológiai szempontból teljesen versenyképes megoldást tud nyújtani a piacon domináló TSMC-vel összehasonlítva. Ehhez az utat elsősorban a 14A gyártósorok mielőbbi beindítása jelentheti, melyhez továbbra is várja a nagy volumenű megrendelőket az Intel.
Az elsőt úgy tűnik, már meg is találta Tan csapata, a Tesla a Terafab beindításához jelentős mértékben támaszkodna az Intel foundry 14A eljárására.