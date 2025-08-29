Hétfőtől olcsóbb az okostelefonos parkolás, pályahasználat

Hétfőtől lényegesen olcsóbbak lehetnek az okostelefonokkal, illetve SMS-ben végzett parkolási és autópályadíj-fizetési tranzakciók, miután hatályba lép az a nyáron elfogadott törvény, mely kötelezően eltörli a viszonteladók által eddig felszámított kényelmi díjat.

Az eddigi - jelenleg még érvényes - rendszerben parkolási tranzakciónként nagyjából 50-100, pályamatrica vásárlások esetén pedig akár 2-300 forintot kellett fizetniük a vásárlóknak pluszban a szolgáltatás díján felül tranzakciós, illetve kényelmi díj címszóval.

Ebből az összegből a viszonteladóknak parkolási tranzakciók esetében fixen 40 Ft-ot tovább kellett utalniuk a Nemzeti Mobilfizetési Rendszer üzemeltetőjének, a fennmaradó rész maradt az ügylet bruttó nyeresége. Pályadíj fizetése esetén a kényelmi díj áfával csökkentett összege teljes egészében a viszonteladónál maradt.

A júniusi jogszabály értelmében szeptember 1-től a szolgáltatás díjából 1,5%-os jutalékot kapnak a viszonteladók, ebből kell kigazdálkodniuk saját tranzakciós és egyéb költségeiket (kártyatranzakciós díj, banki utalás költségei, infrastruktúra fejlesztés és üzemeltetés stb).

Egy lapunknak név nélkül nyilatkozó viszonteladó szerint ezzel a kisebb cégek üzleti modellje veszélybe kerül, nekik várhatóan az az egy lehetőségük marad az egyéb költségek fedezésére, ha a hozzáadott értékű szolgáltatásukat (például a parkolás automatikus megújítását - már ha van ilyen) beárazzák, újraárazzák.

A kényelmi díj eltörlése a kicsik mellett fájdalmasan érintheti a legnagyobb viszonteladók közt számontartott távközlési cégeket is, melyeknél tradicionálisan a legmagasabb volt eddig ez az összeg. Cserébe a telkók esetenként a következő havi számláig megfinanszírozták előfizetőiknek a tranzakció teljes költségét.