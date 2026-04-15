HUP Gamekapocs
Szerző: Koi Tamás

2026. április 15. 12:25

Csaknem 12 milliárd dollárt fizet kéttucatnyi műholdért az Amazon

Az űrtávközlés a jövő telekommunikációs fejlesztéseinek, innovációinak egyik melegágya lehet, a konszolidáció mindenesetre máris megindult az ügyfélszerzés reményében. Az Amazon felvásárolja a Globalstart.

Jelentős összegű akvizíciót hajt végre az űrtávközlésben az Amazon, mely kedden bejelentette, hogy felvásárolja a Globalstar nevű műholdas szolgáltatót. A két cég közt létrejövő tranzakció célja, hogy az Amazon felzárkózzon Elon Musk Starlinkjéhez, a cégnek azonban így sem lesz könnyű dolga.

A keddi bejelentés értelmében az Amazon mintegy 11,57 milliárd dollárt fizet a Globalstarért, illetve annak teljes konstellációjáért, mely jelenleg mintegy kéttucatnyi aktív, alacsony Föld körüli pályán álló távközlési műholdból áll. A Globalstar műholdjai az akvizíció lezárásával az Amazon Leo konstellációjához tartoznak majd, mely jelenleg alig több, mint 200 távközlési műholdból áll.

Az AI erősokszorozó egy rutinos security szakember kezében

Az AI nem csak a fejlesztésre van hatással: új sorozatunkban végignézzük, hogyan hat az informatika más részterületeire.

Az AI erősokszorozó egy rutinos security szakember kezében Az AI nem csak a fejlesztésre van hatással: új sorozatunkban végignézzük, hogyan hat az informatika más részterületeire.

A cég a működési engedélyek beszerzése óta folyamatosan verseny fut az idővel és nagyon úgy tűnik, hogy nem tudja teljesíteni a Federal Communications Commission (FCC) felé tett korábbi vállalásait, melyek arról szóltak, hogy 2029-ig 3200 műholdat helyez üzembe, a kontingens felét, azaz nagyjából 1600 egységet pedig idén júliusig pályára állít. Ez a vállalás ugyanakkor a szűkös felbocsátási kapacitás miatt messze nem teljesült.

Eközben az első számú riválisnak tekintett Starlink műholdflottájának mérete mostanra elérte a 10 ezer egységet, és bár az Amazon és a Starlink némileg eltérő technológiákkal szolgálja ki eltérő összetételű ügyfélbázisát, ez a különbség továbbra is rendkívüli versenyelőnyt jelent Muskéknak. Az anyacég, a SpaceX ráadásul saját rakétáival, ütemesen képes hetente több tucat távközlési műholdat pályára küldeni.

A louisianai székhelyű Globalstar neve akkor lett szélesebb körben ismert, amikor a cég szerződést kötött az Apple-lel az iPhone-ok vészhelyzeti műholdas szolgáltatásának biztosításáról. Az Apple 2024 végén a szolgáltatás zökkenőmentes indulása és üzemelése érdekében 1,5 milliárd dollárt fektetett a Globalstarba, melynek részeként 20%-nyi tulajdonrészt is szerzett a műholdas távközlési cégben.

A most bejelentett tranzakció a hatósági jóváhagyást követően valamikor a jövő évben zárulhat le.

