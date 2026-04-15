Csaknem 12 milliárd dollárt fizet kéttucatnyi műholdért az Amazon

Jelentős összegű akvizíciót hajt végre az űrtávközlésben az Amazon, mely kedden bejelentette, hogy felvásárolja a Globalstar nevű műholdas szolgáltatót. A két cég közt létrejövő tranzakció célja, hogy az Amazon felzárkózzon Elon Musk Starlinkjéhez, a cégnek azonban így sem lesz könnyű dolga.

A keddi bejelentés értelmében az Amazon mintegy 11,57 milliárd dollárt fizet a Globalstarért, illetve annak teljes konstellációjáért, mely jelenleg mintegy kéttucatnyi aktív, alacsony Föld körüli pályán álló távközlési műholdból áll. A Globalstar műholdjai az akvizíció lezárásával az Amazon Leo konstellációjához tartoznak majd, mely jelenleg alig több, mint 200 távközlési műholdból áll.

A cég a működési engedélyek beszerzése óta folyamatosan verseny fut az idővel és nagyon úgy tűnik, hogy nem tudja teljesíteni a Federal Communications Commission (FCC) felé tett korábbi vállalásait, melyek arról szóltak, hogy 2029-ig 3200 műholdat helyez üzembe, a kontingens felét, azaz nagyjából 1600 egységet pedig idén júliusig pályára állít. Ez a vállalás ugyanakkor a szűkös felbocsátási kapacitás miatt messze nem teljesült.

Eközben az első számú riválisnak tekintett Starlink műholdflottájának mérete mostanra elérte a 10 ezer egységet, és bár az Amazon és a Starlink némileg eltérő technológiákkal szolgálja ki eltérő összetételű ügyfélbázisát, ez a különbség továbbra is rendkívüli versenyelőnyt jelent Muskéknak. Az anyacég, a SpaceX ráadásul saját rakétáival, ütemesen képes hetente több tucat távközlési műholdat pályára küldeni.

A louisianai székhelyű Globalstar neve akkor lett szélesebb körben ismert, amikor a cég szerződést kötött az Apple-lel az iPhone-ok vészhelyzeti műholdas szolgáltatásának biztosításáról. Az Apple 2024 végén a szolgáltatás zökkenőmentes indulása és üzemelése érdekében 1,5 milliárd dollárt fektetett a Globalstarba, melynek részeként 20%-nyi tulajdonrészt is szerzett a műholdas távközlési cégben.

A most bejelentett tranzakció a hatósági jóváhagyást követően valamikor a jövő évben zárulhat le.