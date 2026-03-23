Visszatérne az Amazon a mobilpiacra a Fire Phone buktája után

Az Amazon első okostelefonja, a több mint tíz éve megjelent Fire Phone vitathatatlanul egyedi készülék volt, de azt már 2014-ben látni lehetett, hogy nem hoz majd rekordeladásokat. A készülék hamar jelentős veszteségeket eredményezett a negyedéves jelentésekben, és mindössze egy év alatt a kereskedelmi óriás egyik legnagyobb beégése lett. A készülék felhasználói bázisa az USA-ban hónapokkal a megjelenés után, augusztusban sem érte el a 35 ezret, ami egy ekkora piacon óriási kudarcnak számít. A forkolt Android-verzió, vagyis a Fire OS, plusz az Amazon alkalmazásboltjának kínálata, illetve Prime szolgáltatásainak integrációja még a 3D-s kijelzővel és a FireFly szkennerrel együtt is kevés volt ahhoz, hogy sikerre vigye a terméket.

Épp ezért becsülendő az a bátor lépés, hogy a vállalat ismét megmérettetné magát a terepen a generatív AI korában. Az ügyhöz közeli források szerint az Amazon következő Transformer néven említett eszközén már aktívan dolgozik a szolgáltatásokért és eszközökért felelős ZeroOne nevű részleg. A tervek szerint az új telefon személyreszabhatóságot támogató funkciói elsősorban az Amazon.com piacterén való vásárlást könnyíthetik meg, miközben nagy hangsúlyt kaphatnak a Prime Video és Prime Music szolgáltatások a partnerek termékei mellett.

Fejleszd tudásod security, ethical hacker, pentester irányba! (x) NIS2-nek megfelelő CyberSecurity képzés az automatizált sérülékenységvizsgálatról. Scope meghatározás, felderítés, validálás, dokumentálás és riportálás. Jelentkezz most! NIS2-nek megfelelő CyberSecurity képzés az automatizált sérülékenységvizsgálatról. Scope meghatározás, felderítés, validálás, dokumentálás és riportálás. Jelentkezz most!

Ezen a ponton túl sok konkrétumot még nem lehet tudni, de a szivárgások alapján a cég egy olyan személyreszabhatóságot fókuszba helyező mobileszközt szeretnének fejleszteni, mely szinkronizálható az Alexa hangasszisztenssel, és megkönnyíti az „Amazon-ügyfelek mindennapjait”. Semmit nem tudni még arról sem, hogy a projektből mikor lehet kereskedelmi forgalomban kapható termék - útközben akár még el is vetheti az ötletet a vezetőség, ha változik a stratégia, vagy mondjuk pénzügyi aggályok merülnek fel.

A Transformer projekt egyik fő fókusza az AI-képességek integrálása lehet, amivel kiküszöbölhetőnek tűnne a hagyományos alkalmazásboltok szükségessége. Az Alexa valószínűleg kiemelt szolgáltatás lenne a telefonon, de nem feltétlenül az elsődleges operációs rendszere.

A különféle AI-eszközökre tett kísérletek eddig meglehetősen sikertelennek bizonyultak, köztük a Humane AI PIN és a Rabbit R1 asszisztens is. A generatív AI-t a mindennapokba csempésző hardverek rossz kritikákat kaptak, a Humane AI PIN-t hamar el is kaszálták fejlesztői. De ez láthatóan nem tántortíja el teljesen a többieket attól, hogy olyan AI-natív eszközöket próbáljanak piacra vezetni, amelyek megszüntetik az okostelefonok alkalmazásvezérelt vizuális nyelvét.

Tavaly május végén Sam Altman és Jony Ive is összeálltak egy kedélyes beszélgetés erejéig, ahol a nyilvánosság elé tárták, hogy az OpenAI Ive cégének, az io-nak a bevonásával egy titokzatos, minden eddigi megoldástól különböző AI-fókuszú kütyüt fejleszt. A projekt eredetileg idén készült volna el, ám már tavaly októberben baljós hírek érkeztek Ive-ékhez közeli berkekből, melyek szerint a fejlesztés során olyan dilemmák merültek fel, mint az AI által vezérelt asszisztens hangja és modora, meg különböző számítási kapacitást és adatvédelmet érintő aggályok - de amíg senkinek nincs fogalma arról, mi is lehet ez az eszköz, a konkrét okokról még csak találgatni sem igen lehet.