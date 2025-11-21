AirDrop-kompatibilisek lettek a Pixel 10-ek

A Google tegnap bejelentette, hogy mostantól lehetővé válik az androidos készülékek és az iPhone-ok (és iPadek) közti közvetlen fájlmegosztásra az Android operációs rendszerbe épített Quick Share funkción keresztül. A semmiből jött bejelentés igazi pikantériája, hogy a Google az Apple közreműködése nélkül oldotta meg az implementációt, feltételezhetően azért, mert az EU-s jogkörnyezet, pontosabban a Digital Markets Act (DMA) egyébként is kötelezné a rendszer megnyitására a cupertinóiakat.

A Quick Share segítségével a felhasználók az Apple AirDrop nevű fájlátviteli rendszerén keresztül csatlakozhatnak az ismerősök, családtagok, barátok iPhone-jaihoz, lehetővé téve ezzel a peer-to-peer fájlmegosztást a két eszköz között. A lehetőség egyelőre csak a Pixel 10 okostelefonokon nyílt meg erre, ugyanakkor a Google azt ígéri, hogy idővel más eszközök - potenciálisan az összes androidos okostelefon - képes lesz így kapcsolódni az iPhone-okhoz.

Az AI produktivitás mértékegysége: a jó nagy kérdőjel A fejlesztői produktivitás mérése az őskor óta foglalkoztatja az emberiséget, a téma az AI miatt pedig újra reneszánszát éli. A fejlesztői produktivitás mérése az őskor óta foglalkoztatja az emberiséget, a téma az AI miatt pedig újra reneszánszát éli.

Az AI produktivitás mértékegysége: a jó nagy kérdőjel A fejlesztői produktivitás mérése az őskor óta foglalkoztatja az emberiséget, a téma az AI miatt pedig újra reneszánszát éli.

A fájlátvitelhez a fogadó eszközt először mindenki által felfedezhető állapotba kell váltani (Apple készülékek esetében ez egy tízperces időintervallumra adható meg), ezt követően a fájlátvitel pont úgy működik a két eszköz között, mintha két iPhone között zajlana a folyamat.

A Google szerint az Androidba épített fájlátviteli megoldás nem valamiféle hátsó kapun alapul, a cég teljes mértékben iparági sztenderdeken nyugvó, magas szintű biztonsági előírásoknak megfelelő, saját implementációt használt a fájlátvitelhez, amit ráadásul egy független kiberbiztonsági tanúsítócéggel is jóváhagyatott.

Az ominózus framework a Wi-Fi Alliance által gründolt Wi-Fi Aware, melynek implementációja az iOS 26 (iPadOS 26) megjelenésével valósult meg az Apple oldalán (az Android már sokkal korábban, a 8.0-s verziótól támogatja a protokollt).

Az Apple dokumentációja alapján ugyanakkor a Mac számítógépek nem kaptak Wi-Fi Aware támogatást az új MacOS-szel sem, vagyis az AirDrop - QuickShare fájlküldésből ezek az eszközök kimaradnak. Ennek feltételezhetően az az oka, hogy a MacOS-t a DMA nem nevezi meg az úgynevezett kapuőr operációs rendszerek között, szemben az iOS-szel és az iPadOS-szel, így nem vonatkoznak rá a szigorú interoperabilitási előírások sem.