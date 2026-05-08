Mellékleteink:

HUP Gamekapocs
:

Szerző: Koi Tamás

2026. május 8. 14:32

0

Áremelést hozhat a MacBook Neo óriási népszerűsége

Továbbra is rendkívül erős az érdeklődés az Apple év elején bemutatott, elérhető árú notebookja, a MacBook Neo iránt, ami szokatlan dilemma elé állítja a gyártási megrendelési volument duplázó céget.

Bennfentes iparági források szerint megduplázta a MacBook Neo-k eredetileg tervezett gyártási volumenét az Apple az elérhető árú notebook nem várt sikere miatt. Ezzel egy új, meglehetősen szokatlan dilemma is előállt a gyártó számára, mely éppen a Neo-k felépítésének egyik sajátosságából ered.

Az Apple ellátási láncára rálátó elemzők egyike, Tim Culpan Culpium nevű blogján névtelen beszállítói forrásokra hivatkozva arról ír, hogy az Apple a 2026-ra eredetileg tervezett ötmilliós volumen helyett tízmillió MacBook Neo gyártását rendelte meg partnereitől, ami értelemszerűen minden szükséges alkatrész szállítási mennyiségére hasonló arányban hat.

macbook_neo_carpet

Az IT munkaerőpiac kilábalása állandó délibáb lett

Túl sok, számos esetben ellentétes hatás éri az IT munkaerőpiacot, a kínálati piac a béreket, a költséges AI pedig a headcountot eszi.

Az IT munkaerőpiac kilábalása állandó délibáb lett Túl sok, számos esetben ellentétes hatás éri az IT munkaerőpiacot, a kínálati piac a béreket, a költséges AI pedig a headcountot eszi.

Az egyik kulcsalkatrész, az Apple által házon belül tervezett A18 Pro rendszerprocesszor azonban váratlan dilemma elé állíthatja a cupertinóiakat. Ez a chip került ugyanis eredetileg az iPhone 16 Pro sorozatba, a MacBook Neo-ba épített változata pedig a félvezetőgyártás egyik velejárójaként egy olyan "leeső" vagy "hulladék" lapka, mely nem ment át bizonyos teszteken, a gyártó azonban ahelyett, hogy leselejtezte volna, egy másik termékhez használta fel ezeket.

Az A18 Pro rendszerprocesszorokat a TSMC N3E gyártósorain készítik, az iPhone 16 Pro és Pro Max változatokba, illetve a MacBook Neo-kba került variánsok között pedig az egyetlen lényegi különbség, hogy az okostelefonokba szerelt példányok hat, a notebookba kerülő változatok viszont csak öt aktív grafikus magot tartalmaznak.

Csakhogy az A18 Pro gyártását időközben a tavaly őszi iPhone-modellváltást követően leskálázta a TSMC, ezért ha újabb ötmillió MacBook Neo-t szeretne piacra dobni az Apple, szinte biztos, hogy legalább ennyi új processzort is kell majd rendelnie a tajvaniaktól.

Ezek azonban már nem selejtből megmentett, szoftveresen korlátozott példányok lesznek, hanem teljesértékűek, melyek bekerülési költsége így óhatatlanul megnőhet majd. Ezt tetézheti még a DRAM-árak drasztikus növekedése is, a két jelenség együtthatása pedig lépéskényszerbe hozhatja az Apple-t.

A vállalatnak ezen a ponton két lehetősége van, ha nem kíván jelentős mértékben árrést vágni: vagy megemeli a Neo árát (egy termék életciklusa során a cég eddig szinte soha nem vállalkozott még erre) vagy idő előtt kivezeti az olcsóbb, 256 GB háttértárral ellátott változatot. Culpan szerint szóba jöhet még eseteg a négy változatból álló színválaszték frissítése, mely újabb vevőket hozhat a sorozatnak.

a címlapról