Áremelést hozhat a MacBook Neo óriási népszerűsége

Bennfentes iparági források szerint megduplázta a MacBook Neo-k eredetileg tervezett gyártási volumenét az Apple az elérhető árú notebook nem várt sikere miatt. Ezzel egy új, meglehetősen szokatlan dilemma is előállt a gyártó számára, mely éppen a Neo-k felépítésének egyik sajátosságából ered.

Az Apple ellátási láncára rálátó elemzők egyike, Tim Culpan Culpium nevű blogján névtelen beszállítói forrásokra hivatkozva arról ír, hogy az Apple a 2026-ra eredetileg tervezett ötmilliós volumen helyett tízmillió MacBook Neo gyártását rendelte meg partnereitől, ami értelemszerűen minden szükséges alkatrész szállítási mennyiségére hasonló arányban hat.

Az egyik kulcsalkatrész, az Apple által házon belül tervezett A18 Pro rendszerprocesszor azonban váratlan dilemma elé állíthatja a cupertinóiakat. Ez a chip került ugyanis eredetileg az iPhone 16 Pro sorozatba, a MacBook Neo-ba épített változata pedig a félvezetőgyártás egyik velejárójaként egy olyan "leeső" vagy "hulladék" lapka, mely nem ment át bizonyos teszteken, a gyártó azonban ahelyett, hogy leselejtezte volna, egy másik termékhez használta fel ezeket.

Az A18 Pro rendszerprocesszorokat a TSMC N3E gyártósorain készítik, az iPhone 16 Pro és Pro Max változatokba, illetve a MacBook Neo-kba került variánsok között pedig az egyetlen lényegi különbség, hogy az okostelefonokba szerelt példányok hat, a notebookba kerülő változatok viszont csak öt aktív grafikus magot tartalmaznak.

Csakhogy az A18 Pro gyártását időközben a tavaly őszi iPhone-modellváltást követően leskálázta a TSMC, ezért ha újabb ötmillió MacBook Neo-t szeretne piacra dobni az Apple, szinte biztos, hogy legalább ennyi új processzort is kell majd rendelnie a tajvaniaktól.

Ezek azonban már nem selejtből megmentett, szoftveresen korlátozott példányok lesznek, hanem teljesértékűek, melyek bekerülési költsége így óhatatlanul megnőhet majd. Ezt tetézheti még a DRAM-árak drasztikus növekedése is, a két jelenség együtthatása pedig lépéskényszerbe hozhatja az Apple-t.

A vállalatnak ezen a ponton két lehetősége van, ha nem kíván jelentős mértékben árrést vágni: vagy megemeli a Neo árát (egy termék életciklusa során a cég eddig szinte soha nem vállalkozott még erre) vagy idő előtt kivezeti az olcsóbb, 256 GB háttértárral ellátott változatot. Culpan szerint szóba jöhet még eseteg a négy változatból álló színválaszték frissítése, mely újabb vevőket hozhat a sorozatnak.