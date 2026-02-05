Kinyitotta az ajtót a rivális AI-agenteknek a Microsoft GitHubja

Az új iparági trendek már rég a komplex feladatok ellátására képes, akár szakosodott ügynökök (agent) létrehozása felé mutatnak, melyek közül többet kifejezetten kódolási feladatokra optimalizáltak készítőik. A kódolóügynököket alapvetően az különbözteti meg az AI-asszisztensektől, hogy képesek iterálni saját kimenetüket, javítani az esetleges hibákat. A GitHub tavaly októberben jelentette be az „Agent HQ” nevű panel érkezését, amivel a fejlesztők egyetlen irányítópultról kezelhetik a GitHub natív Copilot ügynökét, vagy átválthatnak a Claude és Codex ügynökökre anélkül, hogy el kellene hagyniuk saját fejlesztői környezetüket. Ezzel könnyebben nyomon követhetővé válnak az ügynökökkel végzett aszinkron folyamatok, mely alapvetően elég erőforrásigényes feladat.

A Microsoft által 2018-ban bekebelezett fejlesztői kollaborációs platformon a napokban közvetlenül elérhetővé válnak az integrált Anthropic Claude és az OpenAI Codex agentek. A nyilvános előzetes keretében az új eszközök a GitHub, a GitHub Mobile és a Visual Studio Code szolgáltatásokon belül lesznek választhatók a Copilot Pro, Plus és Enterprise előfizetéssel rendelkezők számára.

Az agentek aszinkron munkát tesznek lehetővé, tehát a fejlesztő delegálhatja a feladatokat, miközben mással foglalkozhat. A különböző modellek más-más feladatokhoz hasznosíthatók: például a biztonsági szempontból érzékeny kódok elemzését rá lehet bízni a Claude-ra, a prototípus készítést pedig a Codexre, mindezt kontextusvesztés nélkül.

A Microsoft 2018-ban tette rá kezét a GitHub fejlesztői kollaborációs platformra egy 7,5 milliárd dolláros üzlet keretén belül, amikor meglehetősen aktívan kereste a webre, mobilos platformokra és felhős backendekre dolgozó fejlesztők kegyeit. Az elmúlt évek során a Microsoft egyre közelebb vonta magához a platformot, a tavaly augusztusban leköszönt vezérigazgató pedig nem kapott utódot, helyette a GitHub vezetői csapatának tagjai a Microsoft CoreAI csapatának kezdtek el jelenteni.

A redmondi óriáscég eddig meglehetősen szorosan fogta a GitHubot, de a versenytársak és külsős AI-agentek beengedésével a fejlesztők számára sokkal több lehetőséget tud majd biztosítani a rugalmasság mellett, hogy hatékonyabb segítséget nyújtson a kódgenerálástól és a hibakereséstől kezdve a dokumentációig.

A GitHub belső adatai és iparági felmérései szerint a mérnökcsapatoknak már közel közel 50%-a használ AI által támogatott asszisztenst, de a fejlesztők gyakran váltanak a különféle eszközök között (ChatGPT, Claude.dev, Cursor, Gemini Code Assist), ami lassítja a munkát.