Összezavarta a memóriapiacot a Google

Hosszú hónapok óta tart a globális IT-komponensellátási lánc eddigi talán legnagyobb krízise, melyet csak RAMcopalypse-nek becéznek szakmai berkekben, ráadásul korábbi becslések szerint évekig kitarthat a hiány, melyet az AI-adatközpontok óriásira növekvő felvevőpiaca indukált az elmúlt időszakban.

Könnyen lehet, hogy a piackutatóknak rövidesen át kell értékelniük az előrejelzéseiket, méghozzá a Google-nek köszönhetően, mely nem egészen egy hét leforgása alatt teljesen összezavarta az iparágat azzal, hogy bejelentette a TurboQuant nevű memóriatömörítési algoritmusát, mely képes az AI-modellek memóriaigényét drasztikus mértékben csökkenteni.

A cég által forradalminak titulált megoldás úgy csökkentheti akár a hatodára egy-egy modell memóriaszükségletét, hogy annak teljesítménye nem romlik, mely élesen szembe megy azzal a technológiai alapvetéssel, hogy a memóriahasználat korlátozása csökkenti a modellek pontosságát.

A NER-es informatika már összecsomagolt Egy esetleges kormányváltás után komoly változás jöhet az állami IT holdudvarában, amelynek jelentős munkaerőpiaci hatásai is lehetnek.

Bár a TurboQuant egyelőre csak kutatási anyagokban létezik, belengetése máris elég volt ahhoz, hogy a rendkívül túlfűtött kereslet jellemezte memóriapiac megremegjen. Az árak egyes termékszegmensekben ezen a héten hosszú hónapok óta először mutattak csökkenést, miközben a korábban szárnyaló gyártók is elbizonytalanodni látszanak.

A Micron például azóta, hogy március 18-án rekord eredményekről számolt be, közel 30%-ot veszített értékéből a tőzsdén, a tavalyi őrült növekedés után pedig az év eleji szintre korrigáltak vissza a papírok. Hasonlóképpen alakul az SK Hynix árfolyama is, mely az elmúlt egy hét alatt 20%-ot esett, elemzők ugyanakkor részben annak a kockázatnak tudják be a csökkenéseket, hogy a cégek a közel-keleti háború jelentette, ellátási láncra kiható problémák miatt esetleg nem tudják kiszolgálni teljes megrendelésállományaikat.

Végül pedig az utóbbi hetekben egyre több forrásból kerülnek terítékre olyan pletykák, melyek szerint az hathatott a piacra, hogy az OpenAI végül mégsem vett, illetve vesz igénybe akkora memória-gyártókapacitást a Samsung és az SK Hynix részéről, mint amennyit egy nem kötelező érvényű, tavaly őszi megállapodásban rögzítettek a felek - ezeket a híreszteléseket ugyanakkor egyelőre jórészt spekulációként kezeli a szakma.

Szakértők szerint a kiskereskedelmi memóriaárak emelkedésének megtorpanása ugyanakkor még nem jelzi a krízis végét, pusztán egy természetes "kijózanodási" folyamat eredménye, ami a korábbi pánikszerű felhalmozást követő keresletcsökkenésből fakad - az árak ettől még továbbra is rendkívül magasak, bizonyos termékkategóriák esetén elérik a tavaly nyári szint négyszeresét.

A vállalati szektorban ráadásul továbbra is kritikus a helyzet, a szervermemóriák árában a fogyasztói szegmensbe szánt megoldásokkal ellentétben továbbra sem látszik csökkenés.