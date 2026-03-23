Csempészés vádjával letartóztatták a Super Micro társalapítóját

Ismét áll a bál a Super Micro háza táján - az amerikai szervergyártó társalapítóját és két alkalmazottját is azzal vádolják a hatóságok, hogy szisztematikusan, legalább 2,5 milliárd dollár értékű, AI-adatközpontokba szánt, Nvidia chipeket tartalmazó szerverek csempésztek Kínába 2025 tavaszán.

Az ügyészség ugyan nem nevezete meg a Super Micro-t, a vádirat azonban megnevez három személyt, Yih-Shyan Liaw-t, Ruei-Tsan Changet és Ting-Wei Sunt, akik az Export Control Reform Act nevű jogszabályban foglaltakat megsértve szervezték az illegális exportot - közülük Liaw és Chang a Super Micro alkalmazottja, Sun pedig egy viszonteladói hálózati összekötő figura. Mindhármuk ellen letartóztatási parancsot adtak ki, Liaw-t és Sunt még csütörtökön el is fogták, Chang szökésben van.

Fejleszd tudásod security, ethical hacker, pentester irányba! (x) NIS2-nek megfelelő CyberSecurity képzés az automatizált sérülékenységvizsgálatról. Scope meghatározás, felderítés, validálás, dokumentálás és riportálás. Jelentkezz most! NIS2-nek megfelelő CyberSecurity képzés az automatizált sérülékenységvizsgálatról. Scope meghatározás, felderítés, validálás, dokumentálás és riportálás. Jelentkezz most!

A három alkalmazott közül Liaw részt vett a vállalat 1993-as alapításában is, letartóztatásáig pedig az üzletfejlesztésért felelős alelnöke volt a cégnek, aki az igazgatótanács tagjaként mintegy 464 millió dollárnyi részvényopcióval is rendelkezett. A vállalat pénteki tőzsdefelügyeleti közleményében bejelentette, hogy Liaw és Chang azonnali hatállyal távozott a cégtől.

A vádirat szerint a három vádlott először egy délkelet-ázsiai desztinációba szállította a szervereket a tajvani gyárakból, ahol azokat újracsomagolták és jelöletlen dobozokban Kínába szállították.

A módszernek emellett része volt az is, hogy a csempészett berendezések gyári címkéit eltávolították és dummy egységekre ragasztották át, melyeket átmeneti raktárakban tároltak, így azok papíron soha nem kerültek át Kínába, az ellenőrzésnek pedig nem tűnt fel, hogy a becsomagolt szerverek nem valódiak.

A Super Micro a múltban többször is bekerült már a hírekbe a menedzsment megkérdőjelezhető döntései révén - melyek hatására a céget ideiglenesen még a tőzsdéről is kilistázták. Legutóbb 2024 októberében szóltak arról a hírek, hogy a cég éves beszámolójának auditálását nem vállalja a korábbi könyvvizsgáló, az Ernst & Young, az üzleti jelentés ezért több hónapot csúszott, a vállalat pedig belső vizsgálatot tartott majd megbízott egy új audit-céget, a BDO-t a beszámoló elkészítésével.

Az akkori ügyben végül senkit nem vontak felelősségre a menedzsmentből.