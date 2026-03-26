Perlik a részvényesek a Super Micro menedzsmentjét

Csoportos keresetet indítottak a Super Micro Computer, pontosabban annak menedzsmentje ellen a vállalat részvényesei szerdán tőzsdepiaci visszaélés miatt. A felperesek szerint a cég nem tett meg mindent, hogy egyes alkalmazottak Kínába irányuló tiltott exporttevékenységét megakadályozza, ezzel jelentős kárt okozva a befektetőknek.

Az amerikai Super Micro a múlt hét végén került be ismét a hírekbe azzal, hogy a cég társalapítója és egy alkalmazottja ellen büntetőeljárást indítottak a hatóságok, miután kiderült, hogy 2025 tavaszán legalább 2,5 milliárd dollár értékben koordinálták AI-szerverek szállítását Kínába az amerikai exporttilalmi intézkedések kijátszásával.

Fejleszd tudásod security, ethical hacker, pentester irányba! (x) NIS2-nek megfelelő CyberSecurity képzés az automatizált sérülékenységvizsgálatról. Scope meghatározás, felderítés, validálás, dokumentálás és riportálás. Jelentkezz most! NIS2-nek megfelelő CyberSecurity képzés az automatizált sérülékenységvizsgálatról. Scope meghatározás, felderítés, validálás, dokumentálás és riportálás. Jelentkezz most!

Az összesen három érintett személy közül Yih-Shyan Liaw részt vett a vállalat 1993-as alapításában is, letartóztatásáig pedig az üzletfejlesztésért felelős alelnöke volt a cégnek, aki az igazgatótanács tagjaként mintegy 464 millió dollárnyi részvényopcióval is rendelkezett. A vállalat pénteki tőzsdefelügyeleti közleményében bejelentette, hogy Liaw és a szintén a cégnél dolgozó társa, Ruei-Tsan Chang azonnali hatállyal távozott a cégtől.

Ez azonban nem volt megfelelő elégtétel a kisrészvényesek számára, akik szerint felmerülhet a gyanú, hogy a vállalat menedzsmentje pontosan tudott a tiltott exporttevékenységről, ezáltal veszélyeztetve a szervergyártó hírnevét és csökkentve annak értékét.

Utóbbi konkrétan húsba vágóan be is igazolódott március 20-án, amikor a letartóztatásokról a sajtóban megjelent hírek hatására a Super Micro papírjainak árfolyama egyetlen nap alatt 33%-ot zuhant, ezzel 6,1 milliárd dollárt kiradírozva a cég piaci kapitalizációjából.

A polgári per alperesei közé tartozik a büntetőügyben érintett két alkalmazott mellett Charles Liang vezérigazgató és David Weigand pénzügyi vezérigazgató-helyettes.