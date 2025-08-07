Kínai agyelszívás ellen küzdenek a tajvani hatóságok

Elege lett a tajvani hatóságoknak abból, hogy kínai cégek rendre megpróbálnak magasan kvalifikált, főként félvezetőgyártásban járatos szakembereket, mérnököket elszipkázni az országból - a helyi hatóságok a nyár derekán átfogó akcióban léptek fel az agyelszívással szemben.

A Tajvani Központi Nyomozóhivatal csütörtöki közleménye szerint a július 15-től augusztus 6-ig tartó akcióban több mint 300 ügynök razziázott 70 helyszínen, zömében kínai cégek helyi képviseleteinél vagy azokhoz köthető entitásoknál. A művelet során 120 személyt hallgattak ki.

Az érintett kínai vállalatok, illetve a hozzájuk köthető fedőcégek szinte kivétel nélkül a félvezetőiparban, a chiptervezésben vagy az elektronikai gyártásban érdekeltek, a cégek pedig a tajvani hatóságok szerint úgy igyekeznek úrrá lenni a szegment jelenleg még jellemző szakemberhiányon, hogy magasan képzett tajvani munkaerőt csábítanak el az országból - melyet Kína mindig is saját területeként kezelt.

A tajvani kormány ugyanakkor igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a kontinentális Kína ne, vagy minél nehezebben juthasson hozzá a helyi technológiai fejlesztésekhez és szakemberekhez, ezért a hatályos törvények például kifejezetten tiltják a kínai befektetéseket a félvezetőgyártás- és ellátási lánc területén.

Kína ettől függetlenül folyamatosan próbálkozik rést találni a pajzson, a tajvani hatóságok 2020-tól több mint száz, a mostanihoz hasonló nyomozást, illetve vizsgálatot indítottak a félvezetőipart érintő agyelszívási jelenség miatt.