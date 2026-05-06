Túl a Samsung az 1 billió dolláros piaci értékelésen

A Samsung Electronics piaci kapitalizációja átlépte az egybillió dolláros mérföldkövet, főként annak köszönhetően, hogy a befektetők továbbra is merészen fektettek a cég részvényeibe az AI miatt, és csak szerdán 15 százalékkal lőtt ki a dél-koreai óriás papírjainak értéke. A Samsung ezzel a második olyan ázsiai vállalat a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) után, melynek sikerült átlépnie ezt a bűvös értéket.

A dél-koreai vállalat múlt héten tette közzé az idei első negyedéves eredményeit, melyek azt mutatták, hogy az üzemi nyereség több mint nyolcszorosára nőtt 57,2 billió wonra, míg a bevétel szintén rekordnak számító 133,9 billió koreai wonra kúszott fel. A Samsung első negyedéves üzemi nyeresége meghaladta a 2025-ös teljes évi 43,6 billió wonos nyereségét is. A részvények ezután rekordot döntöttek, és a valaha mért legnagyobb egynapos nyereség felé haladnak.

Az eredmények jelentős részben a memóriapiaci kereslet hirtelen meglódulásának tudhatók be, mely a tavalyi év második felében kezdett felgyorsulni az AI-adatközponti beruházások felpörgetésével párhuzamosan. A jelenség hatására a memóriagyártók, köztük a Samsung és az SK Hynix kapacitásaik jelentős részét az AI-szerverekbe szánt nagy sávszélességű memóriák (HBM) gyártására csoportosították át, mely idővel akut hiányhoz vezetett az egyéb memóriatermékek (DDR-memóriák, flashmemóriák stb.) szegmensében.

A nagy sávszélességű memória eladásai meglendítették a Samsung szekerét, de a vállalat továbbra is intenzív versennyel néz szembe, miután elvesztette korai vezető szerepét a HBM piacon a rivális SK Hynixszel szemben. Az SK Hynix továbbra is vezeti a HBM piacot a becslések szerint 55 százalékos részesedéssel, addig a Samsung nagyjából 25 százalékot fed le. A befektetőket kevésbé aggasztja a különbség, mivel a hagyományos DRAM-ok jövedelmezősége a közelmúltban meghaladta a HBM-marzsokat.

A napokban került a nyilvánosság elé az a hír is, hogy az Apple az elmúlt időszakban tárgyalásokat folytatott az Intellel és a Samsunggal a két cég chipgyártó-kapacitásának esetleges bérléséről, igénybevételéről. A cupertinói gyártó valamennyire diverzifikálni törekszik az ellátási lánc egyik kritikus pontjának tekintett processzorelőállítási folyamatot, illetve adott esetben meg tudja versenyeztetni a piacon jelenleg szinte egyeduralkodónak számító tajvani TSMC-t. A tajvaniak mellett az Intel és a Samsung Electronics végez számottevő bérgyártói tevékenységet, előbbi azonban csak most lépett erre az útra, a fejlett, többek között okostelefonokba vagy PC-kbe építhető processzorok gyártástechnológiája kapcsán pedig részben ezért még lemaradással küzd.