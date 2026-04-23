Proton-vezér: Az anonimitás vége lehet az életkor-ellenőrzés

A dohánytermékek és alkoholos italok vásárlására vonatkozó szabályozás bevezetését követően rövidesen elérkezhet az a korszak, amikor a sérülékeny csoportnak számító fiatalkorúak technológia használatára is törvényeket vezetnek be. Az Ausztráliában világon elsőként bevezetett, 16 évnél fiatalabbak közösségimédia-használatát korlátozó törvény után Európában is egyre több hasonló jogalkotási javaslat kerül asztalra, de a végrehajtás különböző szakaszaiban járnak. A technikai feltételek is lassan körvonalazódnak, nemrég például elkészült az uniós életkorellenőrző-platform.

Andy Yen, a privacy zászlósvivőjének számító Proton alapítója és vezérigazgatója megkongatta a harangot, és arra figyelmeztet, hogy a kötelezővé tett életkor-ellenőrzés teret ad a visszaéléseknek és a megfigyelésnek. Yen érvelése szerint a jelenlegi megközelítés alapvetően hibás, mert bár a gyermekek védelme fontos, de a végrehajtás példátlan adatgyűjtésnek adhat teret, és „az online anonimitás halálát" hozhatja el.

Az adatvédelmi aktivisták egyik kritikája, hogy a felhasználókat nem kellene arra kényszeríteni, hogy útlevelük, személyi igazolványuk másolatát vagy a biometrikus adataikat adják át a cégeknek azért cserébe, hogy böngészhessenek a neten. Minél több érzékeny adatot halmoz fel egy magántulajdonban lévő cég az adatbázisokban, annál vonzóbb célponttá válik a bűnözők számára.

A közelmúltból is említhetők olyan incidensek, melyek azt bizonyítják, hogy a külsős ellenőrző cégek nem tudják garantálni az adatok biztonságát, tavaly októberben például 70 ezer felhasználó hivatalos személyazonosító okmányainak fotóihoz jutottak hozzá illetéktelenek a Discord helpdesk külsős partnerén keresztül. Yen szerint az sem jó irány, hogy a techcégek felhatalmazást kapnak a felhasználók életkora alapján a nyomonkövetésre és blokkolásra, mert onnan már csak egy lépéssel van odébb a hozzáférés állampolgárság vagy más tényezők alapján történő blokkolása.

A svájciak szerint a techplatformoknak a szülői felügyeleti eszközökre kellene összpontosítani, a gyermekek védelmének jogkörét pedig határozottan a szülők kezébe kellene helyezni ahelyett, hogy a központosított vállalati kapuőrökre testálnák.

Az életkor-ellenőrző rendszerek alkalmazása csak szigorú adatvédelmi elvek mentén valósulhat meg a svájci fejlesztő szerint, miközben aés z ellenőrzéseket teljes mértékben a felhasználó eszközén kellene elvégezni arcfelismeréses alapon a feltöltött személyi igazolványok helyett. A felhasználó korhatár-besorolására vonatkozó bináris választ pedig teljes mértékben anonimizálni kell, és elszeparálni a többi azonosító információtól, természetesen végponttól végpontig titkosítás útján való továbbítással - részletezi a Proton-vezér.