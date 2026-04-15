Bevetésre kész az uniós életkor-ellenőrző alkalmazás

A dohánytermékek és alkoholos italok vásárlására vonatkozó szabályozás bevezetését követően rövidesen elérkezhet az a korszak, amikor a sérülékeny csoportnak számító fiatalkorúak technológia használatára is törvényeket vezetnek be. Az Ausztráliában világon elsőként bevezetett, 16 évnél fiatalabbak közösségimédia-használatát korlátozó törvény után Európában is egyre több hasonló jogalkotási javaslat kerül asztalra, de a végrehajtás különböző szakaszaiban járnak. Ennek technikai feltételei is lassan körvonalazódnak.

Az Európai Bizottság tavaly nyáron jelentette be, hogy pár kiválasztott tagállam részvételével elindítja az uniós életkor-ellenőrző alkalmazás pilotját, amit az elmúlt hónapokban Franciaországban, Dániában, Görögországban, Olaszországban, Spanyolországban, Cipruson és Írországban is teszteltek.

Ursula von der Leyen, az EB elnöke szerdán jelentette be a friss fejleményeket: az ütemtervnek megfelelően elkészült, és hamarosan elindulhat az online platformokhoz fejlesztett életkor-ellenőrző alkalmazás bevezetési szakasza. A mobileszközökön és számítógépeken is használható alkalmazással a felhasználók korlátozott felnőtt tartalmak, például online pornográfia megtekintésekor igazolni tudják nagykorúságukat útlevelük vagy személyi igazolványuk feltöltésével, ezen felül semmilyen más személyes adatot nem kell megadniuk. Az online szolgáltatások utána csak egy igazolást kapnak vissza arról, hogy a felhasználó átlépte a szükséges korhatárt, és minden igazolást egyszer fog felhasználni a rendszer, amivel megelőzhető a felhasználó szolgáltatások közötti követése.

Az AI erősokszorozó egy rutinos security szakember kezében Az AI nem csak a fejlesztésre van hatással: új sorozatunkban végignézzük, hogyan hat az informatika más részterületeire. Az AI nem csak a fejlesztésre van hatással: új sorozatunkban végignézzük, hogyan hat az informatika más részterületeire.

Von der Leyen fogalmazása szerint az alkalmazás hatékony eszközt ad a szülők, tanárok és gondozók kezébe a gyermekek védelméhez, miközben az EU zéró toleranciát tanúsít azokkal a vállalatokkal szemben, melyek nem tartják tiszteletben gyermekek jogait.

Bár uniós szintű kötelező érvényű jogszabályt egyelőre még nem fogadtak el a tagországok, az Európai Parlament novemberben jóváhagyott egy állásfoglalást, amely minden tagállamban 16 évben határozná meg a minimumkorhatárt a közösségimédia-szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez. A bizottsági tisztviselő szerint a lehetséges uniós jogszabályokról később születik végleges döntés, miután a gyermekek online biztonságával foglalkozó különleges testület benyújtja ajánlásait a nyár folyamán.

Korábbi értesülések szerint az életkor-ellenőrző alkalmazás fejlesztését a digitális azonosítási megoldásokat kínáló Scytales AB-t (Svédország) és a T-Systems International GmbH-t (Németország) magába foglaló T-Scy konzorcium végzi egy két évre szóló szerződés keretén belül. A bizottság szerint a megoldás kiterjeszthető lenne a későbbiekben más korhatárokra vagy más felhasználási esetekre is, például alkoholvásárláshoz, és a bevezetni tervezett európai digitális azonosító pénztárcákkal teljes mértékben interoperábilis lesz.