Vizsgálják a Google-t az AI-összefoglalók miatt

Versenyjogi vizsgálatot indított az Európai Bizottság (EB) a Google ellen ezúttal annak megállapítására, hogy a keresőóriás az uniós versenyszabályoknak megfelelően használja-e a platformjaira feltöltött tartalmakat AI-fejlesztések képzéséhez. A vizsgálat során a szerv elsődlegesen azt próbálja meg kideríteni, hogy a vállalat torzítja-e a versenyt azáltal, hogy tisztességtelen feltételeket szab a tartalmakat feltöltő kiadóknak és készítőknek, és lényegében kiváltságos hozzáférést biztosít saját magának a képzéshez felhasználható tartalmakhoz – ezzel ugyanis hátrányos helyzetbe kerülnek a rivális fejlesztők.

A versenyjogi végrehajtó kedden kiadott hivatalos közleménye szerint fennáll annak lehetősége, hogy a Google keresőbe épített AI-alapú funkciók, mint az AI-összefoglalók (Overviews) és az AI Mode alapját adó modellek képzéséhez felhasznált adatokért a kiadók és készítők nem kapnak elégséges kompenzációt. Tüzetesebben nagyító alá kerül a sokat kritizált AI Overviews szolgáltatás, mely generált összefoglalókkal próbálja segíteni a válaszok megadását a webről összekapart információk alapján a találati oldalak tetején. A Bizottság megvizsgálja, hogy az AI Overviews és az AI Mode milyen mértékben támaszkodnak kiadók tartalmaira.

Az EU trösztellenes főbiztosa, Teresa Ribert összefoglalója szerint a Google visszaélhet keresőmotor-piaci erőfölényével, és tisztességtelen kereskedelmi feltételeket kényszeríthet a kiadókra azáltal, hogy online tartalmaikat saját AI-szolgáltatásaihoz, például az összefoglalókhoz használja fel.

Ugyanígy vizsgálat tárgyát képezi, hogy a cég generatív AI-modelljeinek képzéséhez a YouTube-ra feltöltött videók felhasználásáért kapnak-e megfelelő kompenzációt az alkotók, vagy van-e egyáltalán lehetőségük a felhasználás megtagadására. A videóplatform esetében ugyanis a feltöltéskor kötelező engedélyt adni a Google számára az adatok különböző célokból történő felhasználására, beleértve a generatív AI-modellek betanítását. Ugyanakkor a cég a rivális fejlesztők számára kifejezetten tiltja, hogy a YouTube-ról kapart tartalmat használjanak fel.

A bizottság priorizálva kezeli a mélyreható vizsgálatot, miután november közepén egy másik témával kapcsolatban is versenyjogi vizsgálatot indított számos európai kiadó és kiadókat képviselő szervezet panasza nyomán. A panaszosok azt sérelmezték, hogy a cég tavaly tavasszal bevezetett új spamszabályzata bevételkiesést okozott a számukra részben azáltal, hogy a keresési rangsorban hátrébb sorolta őket az amerikai cég.

Még előtte szeptemberben váratlanul fájdalmat szúrt oda az EU a keresővállalatnak, amikor összesen 2,95 milliárd eurós büntetést szabott ki rá az online hirdetési piacon kialakított erőfölény miatt. Így az elmúlt tíz évben összesen 11,16 milliárd euróra bírságolta az EU a Google-t csak a nagy antitröszt-eljárásokban.