Összekapcsolhatóvá vált a Gemini és a Google Fotók

A Google a „személyi intelligencia” hívószó alatt év eleje óta fokozatosan vezet be újításokat a Geminibe, melyek sorát mától kezdve kibővíti annak lehetősége, hogy a cég Nano Banana 2 képgeneráló-modellje a felhasználó Google Fotók tárhelyével összekapcsolva dolgozhasson - persze amennyiben ezt a felhasználó is szeretné és engedélyt ad rá. Az opt in beállítással a képgenerálási folyamat során a tárolt képek és címkék alapján nagyobb eséllyel készülhetnek olyan képek, melyek tükrözik a felhasználó ízlését, vagy figyelembe veszik a kérés vizuális kontextusát.

A Nano Banana 2 komplex jeleneteket is megért, így lehetőséget ad rá, hogy a képgenerálás foyamata személyes kontextust kapjon a további Google-szolgáltatásokban tárolt fájlok felhasználásával. Az irány egyébként mostanában afelé mutat, hogy idővel a különféle képgeneráló eszközök nem csak szöveges promptok alapján tudnak majd létrehozni új képeket és videókat, de a felhasználó digitális életének vizuális lenyomatait is figyelembe veszik. A személyes fotók integrálásával ezek a képességek tovább erősödnek, mivel a modell konkrét referenciákból dolgozik, nem csupán statisztikai mintákból.

Az AI erősokszorozó egy rutinos security szakember kezében Az AI nem csak a fejlesztésre van hatással: új sorozatunkban végignézzük, hogyan hat az informatika más részterületeire.

A Google Fotókban tárolt képek, például a felhasználó lakásáról készült fotók, utazás közben készített emlékei, a lakásában látható és lefotózott tárgyak vagy ruhadarabok mind kontextust adhatnak a generált tartalomhoz. A felhasználó például kérheti, hogy az eszköz tervezze meg az ízlését tükröző álomotthont, vagy mutassa meg, hogyan nézne ki a már meglévő hálószobája új bútorokkal. A rendszer utána nem egy általános képet generál, hanem a felhasználó saját környezetére és ízlésére reflektáló vizuális tartalmat hoz létre.

Ez esetben is felmerül az adatvédelem kérdése, amivel kapcsolatban a Google hangsúlyozza, hogy a funkció használata opt-in, tehát a felhasználóra bízza a hozzáférés engedélyezését, és a személyes fotókat nem használják fel közvetlenül a modellek betanítására. Ugyanakkor a felhasználók részéről jogos aggodalom, hogy a funkció használatáért cserébe kvázi akár több évnyi személyes emlékhez, beleértve családi képekhez és helyadatokhoz kapcsolódó információkat ad át a keresőóriásnak, ami különösen az európai adatvédelmi környezetben vet fel további kérdéseket a transzparencia és az adatkezelés kapcsán.