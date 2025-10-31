Bekebelezheti a Netflix az HBO Max tulajdonosát

Felvásárolhatja a Netflix a Warner Bros Discovery (WBD) streaming és stúdió üzletágát, ezzel a világ legnagyobb, havi előfizetéses online videostreaming-szolgáltatója bekebelezheti egyik versenytársát, az HBO Maxot - jelentette bennfentes forrásokra hivatkozva csütörtökön a Reuters.

Az informátorok szerint a szolgáltató már megbízott egy befektetési bankot az ajánlat előkészítésével és a pénzügyi háttér feltérképezésével - a Moelis & Co. a terület egyik szakértőjének számít, legalábbis ez a társaság zongorázta le a Skydance-Paramount ügyletet is.

A Netflix emellett a riport szerint már hozzáférést kapott a WBD egyes, nem nyilvános üzleti sarokszámaihoz, melyek a megfelelő tartalmú ajánlat - azaz gyakorlatilag a vételár - megállapításához szükségesek.

A WBD streaming és stúdió üzletágának a bekebelezésével a Netflix számos, rendkívül sikeres hollywoodi franchise jogaihoz juthatna hozzá, így többek közt a Harry Potter széria és a DC Comics franchise jogait is megszerezné a cég, míg az HBO Max révén olyan, nagy sikerű sorozatok kerülnének a vállalat birtokába, mint a Trónok Harca vagy a The Last of Us, nem beszélve a streamingszolgáltatás nagyjából 130 millió globális előfizetőjéről.

A Netflix vezérigazgatója korábbi, akvizíciókat firtató kérdésekre kijelentette, hogy a cég inkább a lassú építkezés, mintsem a felvásárlások útján kíván növekedni, ugyanakkor nem zárta ki utóbbit sem abban az esetben, ha az ügylet a szolgáltató portfóliójának eredményes bővítését szolgálja.

Azt azonban kizárta, hogy a társaság hagyományos kábelhálózatokat vásároljon, éppen ezért jöhetett kapóra a WBD nyári bejelentése, mely arról szólt, hogy a médiavállalat egy éven belül két külön cégbe szervezi működését. Ezek közül az egyik vállalat a streamingszolgáltatásokat és stúdiókat integrálja (pl. Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group, HBO és HBO Max), míg a Global Networks névre keresztelt vállalat jellemzően az olyan kábelcsatornákat fogja tartalmazni, mint a CNN, a TNT Sports, a Discovery, illetve ide mozgatják át a Discovery+ streamingszolgáltatást is.

Ha a Netflix és a WBD közti üzlet létre is jön, ennek megfelelően jövő év közepe előtt biztosan nem zárul le az akvizíció, melyet az SVOD-piacot érintő konszolidáció miatt alighanem a versenyhatóságoknak is jóvá kell majd hagyniuk.