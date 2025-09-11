A Warner-vezér szerint túl olcsó az HBO Max
Az egyébként sem közkedveltnek mondható David Zaslav megindokolta, hogy miért alulárazott szerinte az HBO Max, ami egy újabb áremelést sejtet előre.
Nem sejtet sok jót az HBO Max előfizetői számára, hogy David Zaslav, a Warner Bros. Discovery vezérigazgatója nemrég a Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference eseményen fejtette ki, miért érzi lényegében túl olcsónak a szolgáltatást. Zaslav egyenesen az „alulárazott” jelzőt használta, mikor arról beszélt, hogy a filmek, a tévés produkciók és a streaming magas minősége miatt van még tér az áremelésre.
Az HBO Max (akkor még átmenetileg csak Max) előfizetéseket nem is olyan rég, legutóbb 2024-ben drágította a cég. Azóta a Standard csomag havi 2790 forintba, a drágább prémium csomag pedig havi 3890 forintba kerül, míg az éves előfizetési díj 27 900 és 38 900 forint. Ezzel azonban együtt járt az, hogy a szolgáltató is belátta, hogy az HBO Max katalógusának 4K-s tartalomkínálata meglehetősen szegényesnek minősül a konkurencia kínálatához képest, ez pedig kevéssé teszi vonzóvá a legdrágább díjcsomagot az előfizetők körében. Így beígérte, hogy közel nyolcszor annyi tartalmat kínál majd 4K-ban, mint korábban, és hónapról-hónapra bővíti a kínálatot.
Bár Zaslav elszólása konkrét bejelentésnek egyelőre nem tekinthető, de a The Hollywood Reporter szerint a nyilatkozatot követő áremelés idén már jelentősebb összeg lehet, és nem igazán tesz jót a vezető egyébként is negatívabb megítélésének.
Az áremelések és a jelszómegosztás korlátozása kezd szinte minden streamingszolgáltatónál bevált gyakorlattá válni. Azt is régóta tudni, hogy a Netflix után a Warner Bros. Discovery is kedvet kapott a fiókmegosztás korlátozásához, amit fokozatosan kezdett el meglépni. A cég az átállási folyamat lezárását az idei év első negyedévére tervezte, és az év végére minden kiskaput szeretne bezárni azon felhasználók számára, akik ügyeskednének a fiókok közös használatával.