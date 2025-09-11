A Warner-vezér szerint túl olcsó az HBO Max

Nem sejtet sok jót az HBO Max előfizetői számára, hogy David Zaslav, a Warner Bros. Discovery vezérigazgatója nemrég a Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference eseményen fejtette ki, miért érzi lényegében túl olcsónak a szolgáltatást. Zaslav egyenesen az „alulárazott” jelzőt használta, mikor arról beszélt, hogy a filmek, a tévés produkciók és a streaming magas minősége miatt van még tér az áremelésre.

Az HBO Max (akkor még átmenetileg csak Max) előfizetéseket nem is olyan rég, legutóbb 2024-ben drágította a cég. Azóta a Standard csomag havi 2790 forintba, a drágább prémium csomag pedig havi 3890 forintba kerül, míg az éves előfizetési díj 27 900 és 38 900 forint. Ezzel azonban együtt járt az, hogy a szolgáltató is belátta, hogy az HBO Max katalógusának 4K-s tartalomkínálata meglehetősen szegényesnek minősül a konkurencia kínálatához képest, ez pedig kevéssé teszi vonzóvá a legdrágább díjcsomagot az előfizetők körében. Így beígérte, hogy közel nyolcszor annyi tartalmat kínál majd 4K-ban, mint korábban, és hónapról-hónapra bővíti a kínálatot.

5 erős érv a Kafka alapozó képzésünk mellett Szeptember 15-én, hétfőn ONLINE formátumú, a Kafka alapjaiba bevezető képzést indít a HWSW, ezért most összefoglaltuk röviden, hogy miért érdemes részt venni ezen a tanfolyamon. Szeptember 15-én, hétfőn ONLINE formátumú, a Kafka alapjaiba bevezető képzést indít a HWSW, ezért most összefoglaltuk röviden, hogy miért érdemes részt venni ezen a tanfolyamon.

5 erős érv a Kafka alapozó képzésünk mellett Szeptember 15-én, hétfőn ONLINE formátumú, a Kafka alapjaiba bevezető képzést indít a HWSW, ezért most összefoglaltuk röviden, hogy miért érdemes részt venni ezen a tanfolyamon.

Bár Zaslav elszólása konkrét bejelentésnek egyelőre nem tekinthető, de a The Hollywood Reporter szerint a nyilatkozatot követő áremelés idén már jelentősebb összeg lehet, és nem igazán tesz jót a vezető egyébként is negatívabb megítélésének.

Az áremelések és a jelszómegosztás korlátozása kezd szinte minden streamingszolgáltatónál bevált gyakorlattá válni. Azt is régóta tudni, hogy a Netflix után a Warner Bros. Discovery is kedvet kapott a fiókmegosztás korlátozásához, amit fokozatosan kezdett el meglépni. A cég az átállási folyamat lezárását az idei év első negyedévére tervezte, és az év végére minden kiskaput szeretne bezárni azon felhasználók számára, akik ügyeskednének a fiókok közös használatával.