Sztrájkhangulatot hoz a rekordnyereség a Samsungnál

Rövid, ugyanakkor a Samsung Electronics fennállásának eddigi legnagyobb létszámú dolgozói demonstrációját tartott csütörtökön a vállalat szakszervezeti tömörülése a cég egyik Szöul melletti gyártókomplexumánál. A résztvevők szeretnének lényegesen kedvezőbb juttatási csomagot kialkudni a menedzsmentből, amennyiben nem járnak sikerrel, egy 18 napon át tartó demonstrációt indítanak május 21-től.

A Samsung számára már ez az egy délelőtt is komoly fejfájást okozhatott, már csak azért is, mert gyakorlatilag mindenki otthagyta a gyártósorokat a mai demonstráció idejére. A szakszervezetek szerint az eseményen nagyjából 40 ezer dolgozó vehetett részt, ami létszámát tekintve abszolút rekord, egyben 2024 óta az első, komolyabb tüntetés a cégnél.

A résztvevő dolgozók legfőképpen a bérezés és a különféle bónuszok alacsony szintje miatt tiltakoztak, mely különösen annak fényében visszás szerintük, hogy a Samsung minden eddiginél magasabb, csaknem 38 milliárd dollárt elérő negyedéves profitot kész jelenteni a következő napokban.

Nem véletlen, hogy a gyári munkások most többek között azt is megpróbálják elérni, hogy a prémiumukat a társaság mindenkori nyereségtől tegyék függővé, egyben eltörölje a menedzsment a bónuszplafont, mely jelenleg az alapbér maximum 50%-a lehet.

A dolgozók példaként az első számú riválist, a szinték dél-koreai SK Hynixet említik, ahol tavaly szeptemberben bólintott rá a cégvezetés az ottani dolgozók hasonló követeléseire. Az intézkedés hatására jelenleg egy Samsung-dolgozó alapfizetése alapján kalkulált éves bónusza a tavalyi eredmények fényében átlagosan a harmada annak, amennyit egy SK Hynix alkalmazott hazavihet.

A jelenség már komoly munkaerő-elvándorlást is okoz a szakszervezetek szerint, mivel a folyamatos létszámhiányos helyzet miatt a konkurencia örömmel fogadja a Samsungtól távozó dolgozókat.