Mától fokozatosan a Yettel szolgálja ki a Telekom 2G-s ügyfeleit

A felek korábbi bejelentésének megfelelően a mai nappal megkezdődik a Telekom mobilhálózatának részét képező 2G-s réteg lekapcsolása, mely ezúttal a 3G-s lekapcsolással ellentétben nem jár együtt kötelező eszközcserével, mivel a még használatban lévő 2G-s eszközök kiszolgálását a Yettel hálózata veszi át.

Az egész Európában úttörő megoldásnak számító együttműködés részleteiről 2024 augusztusában állapodott meg a hazai piac két meghatározó szolgáltatója. Ez a megállapodás tartalmazta egyebek mellett a 2G-s ügyfelek átvétele mellett azt is, hogy a Magyar Telekom a 2100 MHz-es sávon lévő 2x5 MHz frekvenciablokk használati jogosultságát átruházza a Yettel Magyarország Zrt. részére.

A Telekom a 2G-s lekapcsolással felszabaduló spektrum erőforrást a 4G/5G hálózat fejlesztésére fordítja.

A felek szerint a Yettel hálózata problémamentesen képes kiszolgálni a saját, illetve a Telekomos ügyfelek 2G-s klienseit, melyek ma már elsősorban mobilhálózaton keresztül kommunikáló gépek, de becslések szerint még mindig használatban lehet több mint egymillió, kizárólag 2G/3G - képes mobiltelefon az országban.

A szolgáltatók hangsúlyozzák, hogy az átállásból az ügyfelek valójában semmit nem fognak észrevenni, a folyamat nem jár szolgáltatóváltással és bármilyen más, szerződési feltétel megváltozásával.

A 2G-s hálózatok országos, minden szolgáltatóra kiterjedő lekapcsolása egyelőre legfeljebb a távlati tervek között szerepel, elsősorban éppen a technológiát a mai napig használó nagy számú IoT-rendszerek miatt, melyek egy része ráadásul redundáns infrastruktúra-használatra kötelezett berendezés.

A magyar szakhatóság is csak tavaly ősszel kezdett el először nyíltan beszélni a folyamatról egy konferencián, ahol többek között elhangzott, hogy a megmaradt két 2G-s rádiós infrastruktúra (One-Yettel) végleges lekapcsolását valamikor 2028 és 2030 közt várják a szakemberek. A fentebb említett hálózatmegosztási projekttel valójában már elkezdődik a soft-lekapcsolás hazánkban, mely a 3G-hez hasonlóan fokozatosan zajlik majd.

A teljes folyamat ugyanakkor gyorsabban lezárulhat, így az érintett két szolgáltató szerint 2026. április 1-jével már az összes telekomos 2G-s klienst a Yettel hálózata szolgálhatja ki.