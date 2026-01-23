A legtöbb előfizetőnek teljesen felesleges a korlátlan mobilnet

Első hallásra meglepőnek tűnő következtetésre jutott a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 2025-ben elvégzett és most publikált felmérése, mely a korlátlan mobilcsomagokra előfizetők használati szokásait taglalja. Az ezerfős mintával végzett felmérés szerint az ügyfelek mintegy felének valamilyen fix adatkeretes előfizetés is elég lenne, jelentős részük viszont azzal sincs tisztában, mennyi adatforgalmat generál a mobiljával egy adott hónapban.

A kutatás szerint a fogyasztók első ránézésre észszerű döntést hoznak: a többet telefonálók nagyobb valószínűséggel választanak korlátlan hangcsomagot, míg a többet internetezők korlátlan mobilnet-csomagot. A tanulmány arra is rámutat, hogy a gyakori online játék, valamint a rendszeres internetmegosztás igénye nagyban növeli annak esélyét, hogy valaki korlátlan internetcsomagra fizessen elő.

A használati szokások mellett a szolgáltatók kínálata és kedvezményei, például az új készülékvásárlással egybekötött kedvezmények is erős hatással lehetnek a választásra. Ezt erősíti az is, hogy az újonnan szerződőknélnagyobb a valószínűsége annak, hogy korlátlan hang- és mobilinternet-szolgáltatást vesznek igénybe. Ez a limit nélküli tarifacsomagok arányának további növekedését vetíti előre.

A kutatás eredményei kettősséget mutatnak a tekintetben, hogy noha a válaszadók többsége úgy érzi, szüksége van a korlátlanságra, a fogyasztók többsége nincs tisztában sem azzal, mennyit költ egy hónapban mobilszolgáltatásra, sem pedig azzal, hogy mennyi adatot forgalmaz. A hatóság kutatása szerint a számlás előfizetőknek mindössze 60 százaléka tudta fejből megmondani a havidíját, és ennél is kevesebben tudták kikeresni az elmúlt hónap hangforgalmát vagy adatforgalmát.

Eközben a fogyasztók jelentős felárat fizetnek a korlátlanságért: míg a nem korlátlan csomagok előfizetői medián áron havonta csupán ötezer forintot, a korlátlan hanghívást és mobilinternetet is használók ennek csaknem háromszorosát, havi 13 ezer forintot fizetnek ki.

A magasabb havi költségeket az előfizetők többnyire a nagyobb készülékkedvezmény reményében vállalják, az így kapott kedvezmény ugyanakkor a legtöbb esetben már régóta nincs arányban annak a havidíj-különbségnek a szorzatával, mely a korlátlan díjcsomag teljes felárát adja a határozott idejű szerződés időtartamára (ami készülékvásárlás esetén jellemzően 24 hónap) levetítve.

Egy az NMHH által közzétett másik, a szolgáltatók által a hatóság részére biztosított adatokat tartalmazó statisztikagyűjteménye szintén a kihasználatlanságot támasztja alá. A félévenként kiadott mobilpiaci jelentés szerint az internetet forgalmazó mobiltelefonos előfizetések fajlagos havi adatforgalma a postpaid szegmensben tavaly év közepén meghaladta a 22 gigabájtot, a havidíjas előfizetőknek viszont csak a 12%-a forgalmazott 50 GB-nál több adatot egy hónapban.

A hatóság becslései szerint a korlátlan mobilnetet választók felének jellemzően egy 10 GB-os adatkeret is elég lenne, amivel az adatfelvétel idején akár havi ötezer forintot is megtakaríthattak volna. Ekkora adatkeretet biztosító mobilnet-ajánlat jelenleg egyetlen szolgáltató kínálatában sem szerepel.