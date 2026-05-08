A dolgozók ötödét küldi el a Cloudflare az AI miatt

Főként a hatékonyságot növelő AI-eszközök használatával, és nem pedig költségmegtakarítási szándékokkal magyarázta a Cloudflare, hogy miért adja ki 1100 dolgozó útját, ami a munkaerőállománya közel 20 százalékát jelenti. A leépítés globális kiterjedtségű, így a vezetőség a világ minden táján farag a létszámból. Az intézkedés már egyértelműen mutatja, hogy a szolgáltató az „agentic AI-first” működési modellre áll át, és az erős eredmények ellenére is megválik a feleslegesnek tűnő alkalmazottaktól.

Matthew Prince vezérigazgató a nyilvánossággal is megosztotta az üzenetet, melyet az érintett belsősök kaptak az elbocsátásukról. A levelet nem sokkal a negyedéves eredmények közzététele előtt kapták meg az érintettek, ami csak további sóhintés lehetett sebbe, mivel a cég kifejezetten jó számokat közölt: az éves árbevétel 640 millió dollár volt, így a növekedés mértéke 34 százalékos az előző évvel korábbhoz képest.

A Cloudflare vállalaton belüli „AI-használata” több mint 600 százalékot nőtt az előző hónapban, a mérnökök, HR-esek, marketingesek és pénzügyesek naponta több ezer munkamenetet bonyolítanak le AI-ágensekkel a cég tájékoztatása alapján.

A befektetőkkel közölt álláspont szerint a Cloudflare úgy látja, hogy bizonyos pozíciókra már nem lesz szükség a jövőben, miután az elmúlt fél évben „hihetetlen” mértékben sikerült növelni a termelékenységet AI-eszközökkel, így bizonyos támogató pozíciók relevanciájukat vesztették. A vezetőség hangsúlyozta, hogy bizonyos területeken továbbra is aktívan toboroznak, különösen mérnöki és ügyfélkapcsolati pozíciókba, az átalakítás elsősorban az adminisztratív, háttérfolyamatokat érinti.

A Goldman Sachs szerint az AI-jal való automatizáció miatt 2025-ben havi több ezer nettó munkahely szűnt meg az Egyesült Államok leginkább érintett iparágaiban. Ugyanakkor több szakértő figyelmeztet rá, hogy a túl gyors leépítések hosszabb távon működési problémákhoz vezethetnek. A technológia jelenlegi szintjén sok AI-rendszer még mindig emberi felügyeletet igényel, különösen ügyfélkezelési és komplex döntéshozatali folyamatok esetében.

Bár a Cloudflare eredményei meghaladták az elemzői várakozásokat, a piac visszafogottan reagált a bejelentésre: a vállalat részvényei esést mutattak a tőzsdei zárás utáni kereskedésben. A befektetők számára továbbra is kérdéses, hogy az AI-alapú működés milyen gyorsan és milyen mértékben képes valódi üzleti hatékonyságot teremteni. Bár az automatizáció rövid távon csökkentheti a működési költségeket, a vállalatok közben nagy összegeket tolnak bele az infrastruktúrával, AI-modellekkel és számítási kapacitások bővítésével kapcsolatos beruházásokba.