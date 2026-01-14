Mellékleteink:

Szerző: Bőle György

2026. január 14. 12:05

Hogyan írj kritikus kódot AI-agentekkel? (demó)

Képzelj el egy fejlesztési folyamatot, ahol minden lépést egy specializált AI-agent kezel – tervez, validál, tesztel és javít, még mielőtt bármi élesbe kerülne.

Pál Domonkos (Hiflylabs) és Kovács Richárd (Hiflylabs) az IT karrier fókuszú Kraftie eseménysorozat 2025. november 17-i, AI ENGINEERING DEMO DAY című állomásán megtartott és alább megtekinthető demójában megmutatta, hogyan sokszorozhatod meg a coding agentek erejét és az output minőségét darabjaira bontott, izolált feladatokkal, megfelelően részletes kontextus, output schema és prompt összeállítással, valamint többszintű, automatikus kiértékelésekkel és hibajavításokkal.

A demóban egy valódi üzleti probléma kerül megoldásra, végigmegyünk egy teljes SDLC-n, a UI-tól egészen a tesztelésig, míg végül összeáll egy szépen rétegzett, coding elvárásoknak megfelelő applikáció. Amit látni fogsz, az nem fikció, hanem egy működő blueprint, amit kritikus pénzügyi és egészségügyi szoftverekhez alkalmazunk.

