Önti tovább a pénzt a Google az Anthropicba

A Google legalább 10 milliárd dollárt, de a kitűzött teljesítménycélok elérése esetén akár 40 milliárd dollárt fektet be az Anthropicba egy kiterjesztett együttműködés keretében – jelentette be a keresőóriás. Az Amazon szintén pár napja jelentette be, hogy 5 milliárd dollárt pumpál a Claude fejlesztőjébe, de a végleges összeg ennél magasabb, akár 20 milliárd dollár is lehet. A két óriáscégtől érkező újabb adagnyi támogatással az AI-fejlesztő értékelése elérheti akár a 350 milliárd dollárt.

Az Anthropic erősödését több folyamat is támogatta az elmúlt hónapok során, ezek közül a cégen kívül eső körülmény, hogy a ChatGPT-fejlesztő rivális OpenAI körül több problémás ügy is zajlott, miközben a cég saját portfólióját folyamatosan bővítette olyan termékekkel, mint a Claude Cowork vagy a szoftverfejlesztést segítő Claude Code.

A 2021-ben alapított Anthropic szolgáltatásai iránti kereslet látványosan megnőtt, ami esetenként akár kimaradásokban is megmutatkozott. Ennek eredményeként a cégnek már azon is el kellett gondolkodnia, hogy további korlátozásokat vezessen be a kiemelkedő forgalommal járó időszakokban, vagy eltávolítsa az erőforrásigényersebb eszközöket az olcsóbb csomagokból. Az újabb befektetések többek közt a folyamatosan növekvő erőforrásigény kiszolgálásához jelentenek támogatást, miközben az Amazon és a Google folyamatosan biztosít chipeket és felhőalapú számítási kapacitást a gyors skálázás elősegítésére.

A látott séma már beváltnak tűnik a szektorban: a skálázáshoz szükséges technológiákkal rendelkező óriáscégek befektetnek azért „cserébe”, hogy az Anthropic fizessen a termékek használatáért. A vezető technológiai vállalatok most több tízmilliárd dollárt fektetnek be a mesterséges intelligencia határterületén működő laboratóriumokba olyan értékű finanszírozási körökkel, melyek messze meghaladják a korábbi startupos befektetéseket, ezek nagy része bevétel formájában térül meg számukra.

Az Anthropic és a Google barátsága egészen 2023-ig nyúlik vissza: a keresőóriás akkor 300 millió dollárt fektetett be a startupba körülbelül 10 százalékos részesedést szerezve a cégben, amit hónapokkal később újabb 2 milliárd dollárral fejelt meg. Egy tavaly októberben kötött megállapodás keretében az AI-fejlesztő ráadásul akár egymillió adatközpontba szánt Google Tensor chiphez (Tensor Processing Unit, azaz TPU) férhet hozzá hozzá több tízmillió dollár értékben. Az üzletet az Anthropic jelentős kapacitásbővítésként könyvelte el cég, mely a következő generációs Claude-modellek képzését és üzemeltetését segíti 2026-tól kezdődően.

Az Anthropic stratégiája a diverzifikáción alapul három különböző chipplatformra fókuszálva, a cég egyaránt kihasználja a Google Cloud-on keresztül bérelhető TPU-k, az Amazon Trainium és az Nvidia GPU-k előnyeit. A keresőcég a Google TPU-kat az ár-érték arányuk és a hatékonyságuk, valamint a korábbi modellek kiszolgálásában szerzett pozitív tapasztalatai miatt választotta. A bérelhető TPU-k jó alternatívát jelentenek a kínálati korlátokkal küzdő Nvidia chipekkel szemben, de a Google emellett felhőalapú szolgáltatásokat is nyújt az Anthropicnak.