Elon Muskkal közösködik az Anthropic

Az Anthropic együttműködést jelentett be Elon Musk űripari cégével, melynek keretében a SpaceX több mint 300 megawattnyi számítási kapacitást biztosít az AI-fejlesztő számára a Tennessee államban található Colossus 1 adatközponton keresztül. Az Anthropic gyakorlatilag a Colossus 1 teljes számítási kapacitását megkapja, amit több mint 220 ezer Nvidia GPU szolgál ki.

A megállapodás a már meglévő előfizetők számára is előnyökkel jár, mivel a szolgáltatás növelt kapacitással tudja majd kiszolgálni a Claude Pro és Claude Max csomagok felhasználóit. A vállalat már be is jelentette, hogy megemeli a Claude Code használati korlátait, valamint megszünteti bizonyos prémium csomagok csúcsidős limitjeit.

Az Elon Musk által 2002-ben alapított, műholdas távközlésben időközben vezető szereplővé vált SpaceX februárban vásárolta fel formálisan az üzletember másik cégét, az xAI-t. A két cég kombinált értéke kb. 1,25 billió dollár, amivel a világ legértékesebb magáncégévé vált. A partnerségen felül szerdán egy X-bejegyzésben Musk azt is megosztotta, hogy az xAI „különálló vállalatként” működik majd tovább SpaceXAI néven.

A 2023-ban indult xAI meglehetősen fiatal vállalkozás terméke a Grok chatbot, amivel Musk a generatív AI piacán hasít ki saját részesedést, de jobbára inkább botrányokba keveredik. Ezért is érdekes, hogy Musk az Anthropic-kal szövetkezik, lévén a felek egymás versenytársainak tekinthetők. Musk korábban ráadásul úgy nyilatkozott az AI-fejlesztő és az amerikai kormány összetűzése után, hogy az Anthropic „képmutató” vállalat, és „gyűlöli a nyugati civilizációt”.

Az xAI Memphis környékén építette ki adatinfrastruktúráját, a Colossus 1 a mai napig a legnagyobb létesítménye. Az Anthropic nemrég arról számolt be, hogy infrastruktúráját jelentősen megterheli a Claude iránti megnövekedett kereslet, aminek eredményeként a szolgáltatás megbízhatósága és teljesítménye is romlott, különösen a csúcsidőszakokban.

Az elemzők szerint a SpaceX az AI-adatközponti szolgáltatásokat új bevételi forrásként szeretné felépíteni egy esetleges jövőbeni tőzsdei bevezetés előtt, így a két vállalat közti barátkozás láthatóan mindenkinek előnyére válik.