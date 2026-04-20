A tiltás ellenére is Anthropic-modellt használhat az NSA

Az amerikai védelmi minisztérium és az Anthropic kapcsolata az utóbbi hónapokban meglehetősen feszültté vált, miután a cég vezérigazgatója közölte, hogy nem kíván korlátlan hozzáférést biztosítani hadászati és felderítési célokra saját technológiájához, akkor sem, ha az adott tevékenység egyébként törvényes, alkotmányos keretek közt zajlik. Az AI-fejlesztő szeretné, ha az ellenállása „gyümölcseként" elnyert, ellátási láncban való kockázatos minősítését sikerülne felfüggeszteni. Ehhez két különálló pert indított a Pentagon ellen, az egyik esetben az Anthropic előnyére, a másik esetben hátrányára döntött az illetékes bíró.

Az Axios ügyhöz közelálló forrásai szerint az Amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) annak ellenére használhatja az Anthropic egyik fejlett modelljét, hogy a védelmi minisztérium tiltólistára helyezte a céget. Elméletben a besorolás kizárná a céget minden hivatalos védelmi együttműködésből, különösen ha érzékeny rendszerekről van szó. Ennek ellenére az NSA informális csatornákon keresztül továbbra is a kockázatnak minősített fejlesztő eszközéhez nyúlhat, ami arra utal, hogy a gyakorlati igények felülírják a formális szabályozási kereteket.

Az NSA a múlt héten bejelentett Mythos Preview modellt használhatja, mely egyelőre csak korlátozott körben elérhető a Project Glasswing biztonsági program keretében. Az Anthropic a projekt indulásakor csak 11 partnert nevezett meg az összesen több mint 40 szervezetből, akik korai hozzáférést kapnak a technológiához. Az Axios forrásai szerint az NSA egyike lehet a kiválasztott több tucat szervezetnek, amelyeknek az Anthropic hozzáférést biztosított, és egy másik forrás szerint egyre szélesebb körben használják a minisztériumon belül is a megoldást. Egyelőre még nincsenek konkrét jelentések arról, hogy az NSA jelenleg miként is használja a Mythost, de a korai hozzáférés lehetőségével élő más szervezetek főként saját szervezeti védelmük megerősítésére tervezik fordítani a modell előnyeit.

A kiszivárogtatott információt megelőzte, hogy az Anthropic-vezér Dario Amodei pénteken találkozón vett részt, ahol a Fehér Ház kabinetfőnökével és Scott Bessent pénzügyminiszterrel a Mythos kormányzati felhasználásáról tárgyaltak, és mindkét fél eredményesnek ítélte a találkozót. A belsős jelentések alapján a találkozót követően megvitatásra kerülhet, hogy a Pentagonon kívüli minisztériumok hogyan viszonyulnak a modellhez. Egyelőre az Anthropic és a Pentagon sem kívánt nyilatkozni a lapoknak a hírrel kapcsolatban. Amennyiben valósnak bizonyul a pletyka, az remekül példázhatja, hogy a kormányzatok szabályozási paradoxonnal szembesülnek az AI-használat terén: ugyan hivatalosan korlátozhatják a technológiát, ugyanakkor operatív szinten mégis rákényszerülhetnek a kifinomult megoldások használatára a verseny jelentette nyomás miatt.