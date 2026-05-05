A Qualcommtól igazolt veteránnal erősít az Intel
Nem állnak meg a reorganizációs folyamatok az Intelnél: a chipzilla új vezetőt jelentett be, hogy támogassa az edge computing területén való erősebb jelenlétét.
Hosszú mélyrepülést követően a fordulat éve lehet az idei az Intelnél, miután az egy éve kinevezett veterán menedzser, Lip-Bu Tan módszerei működni látszanak, de a súlyosan sebzett cég teljes felépüléséhez hosszú út vezethet még. Az április végén közzétett első negyedéves beszámoló szerint az Intel részlegei közül a bérgyártó üzletág (foundry) teljesített a legjobban: csak ez az üzletág 5,4 milliárd dollárt termelt, míg az adatközponti részleg 5,1 milliárd dollárt hozott a konyhára, jórészt az AI-célú szerverprocesszorok iránt megnőtt keresletnek köszönhetően. A menedzsmentstruktúra átalakításának részeként az Intel szeptemberben a vállalat adatközponti üzletágának élére is új vezetőt hozott kívülről, Kevork Kechichian érkezett az Arm Holdingstól.
A komoly reorganizációs folyamat azonban nem ér véget. A chipzilla újabb karrierhírrel jelentkezett, ráadásul nem is akármilyen igazolást jelentett be: az iparágban veterán Alex Katouzian ügyvezető alelnökként és vezérigazgatóként csatlakozik a Qualcommtól az Intel „Client Computing and Physical AI” részlegéhez, ahol többek közt a fizikai AI fejlesztésekért és a kliensoldali számítástechnikáért felel majd.
Katouzian 25 évnyi iparági tapasztalattal rendelkezik, a Qualcommhoz 2002-ben csatlakozott. A vezető mérnöki pozícióból az évek alatt magas beosztású ügyvezető alelnöki, valamint csoportvezetői pozíciókig jutott, miközben a Qualcomm mobil-, számítási és kiterjesztett valóság platformjainak fejlesztéséért felelt. Katouzian mély szakértelemmel rendelkezik alacsony fogyasztású, integrált rendszerek terén, és közvetlen rálátása van az ARM-alapú architektúrák fejlődésére. Ez utóbbi különösen azért lehet fontos, mert a Qualcomm az elmúlt években egyre komolyabb kihívóvá vált a PC-processzorok piacán ARM-alapú megoldásaival.
Az Intel egy másik karrierhírrel is szolgált: Pushkar Ranade technológiai igazgatóként felel majd a vállalat hosszú távú innovációs stratégiájáért, miután több hónapig ideiglenesen töltötte be a pozíciót. Ranade nem új arc az Intelnél, lévén már több mint 10 éve dolgozik a vállalatnál. A frissen bejelentett kinevezések egyértelműen mutatják, hogy az Intel szorosabban szeretné összehangolni a hagyományos számítástechnikai üzletágát a gyorsan fejlődő mesterséges intelligencia környezettel, különösen a peremhálózatok területén erősítene. A gyártók láthatóan felismerték, hogy a PC-ket már nem önálló végpontként, hanem AI-képes, hálózatba kapcsolt eszközökként kell újraértelmezni a fokozódó versenyben.