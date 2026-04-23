Szerző: Koi Tamás

2026. április 23. 09:52

Újabb világmegváltásról beszél az Apple új vezetője

Egy nappal az Apple vezérigazgató-váltásának bejelentését követően kiállt a dolgozók elé a vállalat leköszönő vezetője, Tim Cook és utódja, John Ternus is, jórészt hogy mindenkit biztosítsanak arról, hogy a cég jó kezekben marad, hovatovább sikeresebb lesz, mint valaha.

Egy felsővezető-váltás egy cég humánerőforrása, illetve tágabb fókuszban annak befektetői számára mindig felvet bizonyos aggodalmakat, ami különösen igaz azokra a cégekre, melyet olyan emblematikus alakok vezetnek, mint Tim Cook. 

Az Apple hétfőn bejelentett vezetőváltása ugyan nem érte váratlanul az iparágat, beleértve a dolgozókat és tágabb üzleti környezetet, a leköszönő és az érkező vezérigazgató azonban már másnap kiállt az alkalmazottak elé, hogy megossza gondolatait az átmenetről és az Apple előtt álló változásokról.

Az AI nem csak a fejlesztésre van hatással: új sorozatunkban végignézzük, hogyan hat az informatika más részterületeire.

Már az a tény önmagában sejtet némi hangsúlyeltolódást, hogy az utód, John Ternus mérnök, Cook pedig inkább egy pénzügyi szemléletű vezető, azaz újra egy "hardveres srác" irányítja majd az Apple-t, jóllehet az ő keze nyoma idestova két évtizede ott van az Apple kulcsfontosságú termékein, 2021-től pedig gyakorlatilag ő volt a hardverfejlesztés első számú vezetője.

Az Apple-t hosszú évek óta érik bírálatok azzal kapcsolatban, hogy idestova két évtizede egyetlen, igazán átütő terméke az iPhone, a vállalat gyakorlatilag ennek a sikereiből él azóta is. 

Az egyik kulcskérdés Ternus kapcsán, hogy meg tudja-e változtatni ezt a berögződést, képes lesz-e az Apple termékstruktúráját egy olyan megújulási folyamaton átvinni, ami újabb lendületet ad a cég további felívelésének. 

A szeptemberben érkező vezető a dolgozóknak tartott beszédében kevés kételyt ébresztett ezzel kapcsolatban:

Különösen nagy várakozásokkal fogadom el ezt a pozíciót, mert azt kell mondjam nektek, hogy megint meg fogjuk változtatni a világot

-szögezte le Ternus a beszédben, hozzátéve hogy az Apple-nek "elképesztő" termékek vannak a tarsolyában, melyeken minden korábbinál izgalmasabb volt dolgozni az elmúlt időszakban.

John Ternusnak persze elemi érdeke, hogy a fenti szavakat minél hamarabb elmondja az Apple kollektívájának, különösen mivel a cég a mesterséges intelligencia megoldásokra alapuló termékek bevezetésével a kezdetek óta hadilábon áll, azt pedig korábban már Cook is világossá tette, hogy ezeken a kihívásokon az Apple így vagy úgy, de túllesz.

Ternust egyben ismételten feltétlen támogatásáról biztosította a dolgozók előtt Cook, aki rendkívül diplomatikusan azt válaszolta arra a kérdésre, hogy miért mond le a vezérigazgatói posztról, hogy most érkezett el az ideje annak, hogy a "valaha volt legjobb" vezetőváltás megtörténjen az Apple-nél. Ennek termékoldalon és gazdasági oldalon is adottak a feltételei, emellett immár Ternus is készen áll a feladatra - tette hozzá Cook.

Az új vezérigazgató mindenesetre meglehetősen hamar a mélyvízbe kerül, hiszen szeptember 1-jei kinevezése egyben azt is jelenti, hogy az Apple ősszel érkező új iPhone-jait már ő mutathatja be, noha az idei, sőt akár a jövő évi termékvonal tervezése minden bizonnyal még Cook irányításával történt.

Az Apple így idén hosszú évek után egy új formátumú okostelefonról (foldable) is leránthatja a leplet, emellett az iOS 27 őszi érkezésével markáns választ kell adnia arra, hogyan képzeli el a mesterséges intelligencia integrálását a világ egyik legnépszerűbb mobilos operációs rendszerébe.

És ezúttal már aligha lesz lehetősége a bakizásra...

