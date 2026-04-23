Újabb világmegváltásról beszél az Apple új vezetője

Egy felsővezető-váltás egy cég humánerőforrása, illetve tágabb fókuszban annak befektetői számára mindig felvet bizonyos aggodalmakat, ami különösen igaz azokra a cégekre, melyet olyan emblematikus alakok vezetnek, mint Tim Cook.

Az Apple hétfőn bejelentett vezetőváltása ugyan nem érte váratlanul az iparágat, beleértve a dolgozókat és tágabb üzleti környezetet, a leköszönő és az érkező vezérigazgató azonban már másnap kiállt az alkalmazottak elé, hogy megossza gondolatait az átmenetről és az Apple előtt álló változásokról.

Az AI erősokszorozó egy rutinos security szakember kezében Az AI nem csak a fejlesztésre van hatással: új sorozatunkban végignézzük, hogyan hat az informatika más részterületeire.

Már az a tény önmagában sejtet némi hangsúlyeltolódást, hogy az utód, John Ternus mérnök, Cook pedig inkább egy pénzügyi szemléletű vezető, azaz újra egy "hardveres srác" irányítja majd az Apple-t, jóllehet az ő keze nyoma idestova két évtizede ott van az Apple kulcsfontosságú termékein, 2021-től pedig gyakorlatilag ő volt a hardverfejlesztés első számú vezetője.

Az Apple-t hosszú évek óta érik bírálatok azzal kapcsolatban, hogy idestova két évtizede egyetlen, igazán átütő terméke az iPhone, a vállalat gyakorlatilag ennek a sikereiből él azóta is.

Az egyik kulcskérdés Ternus kapcsán, hogy meg tudja-e változtatni ezt a berögződést, képes lesz-e az Apple termékstruktúráját egy olyan megújulási folyamaton átvinni, ami újabb lendületet ad a cég további felívelésének.

A szeptemberben érkező vezető a dolgozóknak tartott beszédében kevés kételyt ébresztett ezzel kapcsolatban:

Különösen nagy várakozásokkal fogadom el ezt a pozíciót, mert azt kell mondjam nektek, hogy megint meg fogjuk változtatni a világot

-szögezte le Ternus a beszédben, hozzátéve hogy az Apple-nek "elképesztő" termékek vannak a tarsolyában, melyeken minden korábbinál izgalmasabb volt dolgozni az elmúlt időszakban.

John Ternusnak persze elemi érdeke, hogy a fenti szavakat minél hamarabb elmondja az Apple kollektívájának, különösen mivel a cég a mesterséges intelligencia megoldásokra alapuló termékek bevezetésével a kezdetek óta hadilábon áll, azt pedig korábban már Cook is világossá tette, hogy ezeken a kihívásokon az Apple így vagy úgy, de túllesz.

A legjobb vezetőváltás ever!

Ternust egyben ismételten feltétlen támogatásáról biztosította a dolgozók előtt Cook, aki rendkívül diplomatikusan azt válaszolta arra a kérdésre, hogy miért mond le a vezérigazgatói posztról, hogy most érkezett el az ideje annak, hogy a "valaha volt legjobb" vezetőváltás megtörténjen az Apple-nél. Ennek termékoldalon és gazdasági oldalon is adottak a feltételei, emellett immár Ternus is készen áll a feladatra - tette hozzá Cook.

Az új vezérigazgató mindenesetre meglehetősen hamar a mélyvízbe kerül, hiszen szeptember 1-jei kinevezése egyben azt is jelenti, hogy az Apple ősszel érkező új iPhone-jait már ő mutathatja be, noha az idei, sőt akár a jövő évi termékvonal tervezése minden bizonnyal még Cook irányításával történt.

Az Apple így idén hosszú évek után egy új formátumú okostelefonról (foldable) is leránthatja a leplet, emellett az iOS 27 őszi érkezésével markáns választ kell adnia arra, hogyan képzeli el a mesterséges intelligencia integrálását a világ egyik legnépszerűbb mobilos operációs rendszerébe.

És ezúttal már aligha lesz lehetősége a bakizásra...