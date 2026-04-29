Ismét törvényt sértett a Meta a kiskorúak védelme kapcsán

Előzetes döntéshozatali eljárásában az Európai Bizottság szerdán megállapította, hogy a Meta megsértette a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályt, azaz a Digital Services Act-et (DSA) azzal, hogy nem azonosította, értékelte és csökkentette gondosan annak kockázatát, hogy az Instagram és Facebook közösségi platformokhoz 13 év alatti felhasználók is hozzáférhetnek.

Ez a korhatár egyébként a Meta platformjainak szerződési feltételeiben szerepel és a vállalat néhány látszatintézkedéssel le is tudta e feltételek betartatását, a Bizottság vizsgálata alapján ezek az intézkedések egyáltalán nem nevezhetők hatékonynak.

A Bizottság példaként említi, hogy az új fiókok létrehozásakor elég pusztán egy hamis születési dátumot megadni, a megadott adatok valódiságát már semmilyen módon nem ellenőrzi a rendszer.

A hazai IT felrázásához haza kell hozni a legjobbjainkat Az elvándorolt szakemberek visszacsábítása komoly kihívás, azonban számos ország már megmutatta, hogy ez nem lehetetlen feladat.

Nehézséget jelent emellett az is, ha valaki 13 év alatti kiskorú felhasználót próbál bejelenteni a szolgáltatónak, ehhez ugyanis egy olyan, eldugott bejelentési űrlapot kell kitölteni, amihez hét kattintással lehet eljutni, illetve az űrlapon így sem szerepelnek automatikusan kitöltve a felhasználó adatai.

Ha a bejelentés mégis megtörténik - így a Bizottság -, nincs megfelelő nyomon követés, a bejelentett kiskorú pedig minden további nélkül tovább használhatja a szolgáltatást.

Az Európai Unió tagállamaiból származó adatok szerint az Instagramhoz és a Facebookhoz a 13 év alatti gyermekek mintegy 10-12 százaléka férhet hozzá a tiltás ellenére, ami jelentősen nagyobb arányú hozzáférést feltételez annál, mint amelyek a Meta saját értékeléseiben szerepelnek.

A Bizottság szerint a Meta-nak mindenképpen változtatnia kell a kockázatkezelési módszertanán, illetve meg kell erősítenie az Instagramon és a Facebookon a kiskorúak felderítésére és a szolgáltatásból való kizárására irányuló intézkedéseket.

A Meta-nak most az európai jogrend alapján lehetősége van arra, hogy reagáljon a Bizottság megállapításaira, melyet meg nem felelési határozat követhet, ha a benne foglaltak megerősítést nyernek. Ez a jogsértéssel arányos bírságot vonhat maga után, mely legfeljebb a cégcsoport éves, globális forgalmának 6 százalékát teheti ki.